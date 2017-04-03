Partili cumhurbaşkanı icraatlarından dolayı sorumlu tutulacak mı? Sabih Kanadoğlu yanıtladı

SABİH KANADOĞLU YARGITAY ONURSAL CUMHURİYET BAŞSAVCISI

Cumhurbaşkanının, TBMM’ye karşı hiçbir siyasi sorumluluğu yoktur. Atadığı Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları için TBMM’de güven oylaması yapılmaz, gensoru verilemez, sözlü soru sorulamaz. Yürütme yetkisini kullanması, denetlenemez. Yapacağı atamalar, görevden almalar, çıkaracağı Cumhurbaşkanı kararnameleri araştırılamaz, sorulamaz ve denetlenemez. Ancak işlediği iddia olunan bir suç hakkında TBMM’nin üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 oy) ile soruşturma açılması istenebilir. Açılması için 3/5 (360 oy) Yüce Divan’a sevk için 2/3 (400 oy) gerekir. Sınırsız yetki ve çok sınırlı cezai sorumluluğu olan bir cumhurbaşkanı yaratılmak istenmektedir. Siyasi sorumluluk için TBMM’nin sadece elinde seçimlerin yenilenmesi kararı kalmaktadır.