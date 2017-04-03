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Partili cumhurbaşkanı icraatlarından dolayı sorumlu tutulacak mı? Yekta Güngör Özden yanıtladı

Partili cumhurbaşkanı icraatlarından dolayı sorumlu tutulacak mı? Yekta Güngör Özden yanıtladı.

17:123 Nisan 2017
Genel
Partili cumhurbaşkanı icraatlarından dolayı sorumlu tutulacak mı? Yekta Güngör Özden yanıtladı
Partili cumhurbaşkanı icraatlarından dolayı sorumlu tutulacak mı? Yekta Güngör Özden yanıtladı.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN ANAYASA MAHKEMESİ ESKİ BAŞKANI

Cumhurbaşkanının sorumluluğu, görev dışı durumlar için de öngörülmekle, ileri bir adım atılmış görüntüsünü veriyorsa da yargıya gönderme sayılarında aranan nitelikli çoğunluk bunun çok güç olduğu, böylece toplumu inandırmak için olmayacak durumun olacak gibi gösterildiği kanısındayım. Soruşturma açılmasını sağlamak bile güçtür. Cumhurbaşkanının denetlenmesi de çok güçtür. Bu da değişikliği benimsetmek için 98. maddede etkisi az denetim türleri sayılarak öngörülmüştür. Ancak, maddenin başlığı bile kaldırılmıştır. Böylece biçimsel bir denetim amaçlanmıştır. Gensoru ve sözlü soru yöntemleri kaldırılmıştır.

Son güncelleme: 17:3703.04.2017
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