Şehidin mezarına doğum gününde nazar boncuklu karanfil

ÇORUM'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler sırasında duygulu anlar yaşandı. Törende geçen yıl Nisan ayında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 29 yaşındaki Habib Gökçe'nin mezarı başına gelen annesi Hatun Gökçe ve babası Ahmet Gökçe, 14 Mart'ta doğum günü olan şehidin mezarına 'Doğum günün kutlu olsun' ifadesinin yer aldığı nazar boncuklu karanfil bıraktı.

Çorum Şehitlik Anıtı’nda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, çok sayıda daire müdürü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ailelerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şehitlik Anıtı’na Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı çelengi ile Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Malul ve Muharip Gaziler Derneği çelenkleri sunuldu.

Saygı atışının ardından ise Vali Necmeddin Kılıç, duygu ve düşüncelerini yazdığı Şehitlik Defteri'ni imzaladı. Törenin ardından şehitlerin kabrine karanfil konularak, dualar edildi.

Şehitlik Anıtı’nda düzenlenen tören duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şehit yakınları tören sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, şehitliğe gelen öğrenciler, kabirleri ziyaret edip, karanfil bıraktı. 20 Nisan 2016 tarihinde Şırnak kent merkezinde sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe'nin mezarı başına gelen annesi Hatun Gökçe ve babası Ahmet Gökçe, 14 Mart'ta doğum günü olan şehidin mezarına 'Doğum günün kutlu olsun' ifadesinin yer aldığı nazar boncuklu karanfil koydu.

DHA