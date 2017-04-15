Sektörde yatırım rekoru kırıldı

Geçtiğimiz günlerde, ismi açıklanmayan büyük holdinglerden biri alan adına 520 bin TL’lik yatırım yaptı.

Alan adı sektörünün önemli isimlerinden biri olan İzmir'li iş adamı Okan Yıldırım, sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, kurumsal firmaların alan adı alım satımı konusunda doğru bir strateji geliştirmeyen firmaların vakit ve para kaybettiklerini belirterek günümüzde bunun artık çok daha önemli olduğunun fark edildiğini belirtti.

Satın alma konusunda yaşanan vakit ve para kaybetme gibi sorunlarda önemli rol oynadıklarını belirten Okan Yıldırım, kurumsal olarak kişilerin satın alma işlemlerini daha kolay ve karlı bir şekilde artık gerçekleştirebileceğini belirtti. Sadece Türkiye ile sınırlı olmayan yabancı yatırımcılarla da sürekli iletişim halinde olduğunu da söyleyen Okan Yıldırım, tüm bu imkanlar sayesinde alım yapacak firmalar için cazip seçeneklerin yaratıldığını ifade etti.

Türkiye Rekoru Kırıldı

Alan adı satışlarında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir satın alma bu sektörün durumunu net bir şekilde ortaya koydu. Buna değinin Okan Yıldırım, bir holding tarafından 520 bin TL’lik bir alan adı yatırımın yapıldığını ve bunun Türkiye’de özellikle yeni dönemin başlangıcı olabileceğini söyledi.

Yabancı ülkelerde alan adı satın alma bedelinin çok daha yüksek ücretlere çıkabildiğini hatırlatan Yıldırım, Türkiye’nin bu konuda büyüyen bir durumda olduğunu ve internette işini büyüten şirket sayısının günden güne artış gösterdiğini söyledi. Yapılan son satın alma Türkiye için bir rekor olarak görülürken bugüne kadar 520 bin TL’ye çıkan bir satın alma olmadı. Bu bakımdan şimdi gözler bundan sonraki süreç içerisinde yapılacak satın almalara çevrilmiş durumda.