Toplumlar arasında farklılık gösteriyor

Avrupalı kadınlar daha çok damla silikon tercih ederken yurdumuzdaki kadınlar yuvarlak tercih ediyorlar. Estetik cerrah Dr. Defne Erkara silikon taktırmak konusunda ülkeler arası farklılık ve nedenlerini anlattı.

Zaman zaman Uluslararası toplantılara katılarak yeni bilgileri öğrenme, farklı ülke estetik cerrahlarıyla bilgi alışverişi fırsatı buluyoruz. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır düsturuna göre biz de ülkemizdeki durumu kendileriyle paylaşıyoruz.

Durum şu:

1- Orada da burada da kadınlar memelerini büyütmek istiyorlar. Sonuçta meme küçüklüğü kadın için her yerde mutsuzluk nedeni.

2- Orada da burada da birinci tercih silikon protez. Yağ enjeksiyonu endikasyonu sınırlı olduğu için daha çok silikon tercih ediliyor.

3- Orada da burada da en çok tercih edilen silikon yerleştirme planı kas altı. Benim kişisel görüşüm de bu yönde. Aşağıdaki nedenlerle kas altı silikon takmayı tercih ediyorum:

-Bana gelen hastaların çoğu zayıf ve meme dokuları çok az.

-Kas altı konulan silikon bence daha az sarkma yapıyor.

-Kas altı konulan silikon daha az ele geliyor.

-Yerine göre silikonu kas faciası altına da yerleştirdiğim de oluyor.

Bu madde biraz teknik bilgi ağırlıklı oldu aslında. Ancak artık hastalarımdan gördüğüm kadarıyla bir çok kadın bu teknikler konusunda iyi kötü bilgi sahibi. Forumlarda, bloglarda, internetteki sağlık sitelerinde bir çok bilgi ve deneyim paylaşımı var. Bu durum bence harika. Kadınlarımız bir işe kalkışırken o konuda derinlemesine bilgi sahibi olurlarsa doğru karar vermeleri kolaylaşır. Silikon taktırmak önemli bir karar. Meme büyütme gibi kadının önce fiziksel, aslında sosyal yönden kendini daha iyi hissedeceği bir ameliyat öncesinde olabildiğince çok bilgiye sahip olması çok güzel ve gerekli.

4- Orada da burada da estetik cerrahların tercih ettiği silikon yerleştirme yeri çoğunlukla; meme altındaki çizgi

Ben de meme altındaki doğal kıvrımdan silikonu yerleştiriyorum.

Çünkü:

-Meme kıvrımı içinde kalan meme büyütme ameliyat izi çoğunlukla hiç rahatsız etmiyor. Belirgin de olmuyor.

-Meme başında herhangi bir iz bence olmamalı. Ayrıca buradan süt bezlerinin kesilme riski var.

-Koltuk altından yerleştirilen silikonlarda da koltuk altında iz kalıyor. Üstelik meme altındaki iz sadece çıplakken belli olurken, koltuk altındaki iz askılı kollu kıyafet ile daha çok belli olur.

Ayrıca meme altından yapılan yerleştirmelerde silikonu memeye tam olması gerektiği gibi yerleştirebiliyorsunuz. Asimetri varsa memeleri birbirine eşitleyebiliyorsunuz.

5- Orada da burada da çoğu plastik cerrah tarafından meme büyütme için pürtüklü yüzeyli, içi kesilse de ayrışmayan jel dolu silikonlar daha çok tercih ediliyor.

Ben de öyle tercih ediyorum.

Çünkü;

-Meme şeklinin bu tip silikonla daha iyi olduğuna ve uzun süre korunduğuna inanıyorum.

-Kapsül kontraktürü dediğimiz eski tip silikonlarda görülen komplikasyon sıkıntısı da bu hastalarda çok az.

-Koşarken, spor yaparken memelerin sallanma hissi bunlarda olmuyor.

Zaten hemen hemen herkes artık bunlardan takıyor. Zamanla diğer tip silikonların adı bile anılmayacak bence.

6- Genelde anatomik tip yani damla silikon tercih ediyorlar bizdeyse yuvarlak tercih daha fazla. Bence ortalama % 70 yuvarlak tercih ediliyor.

Ben bu seçimi hastanın;

-Boyu, kilosu,

-Memede sarkma oranı,

-Gövde uzunluğu ve omuz genişliği,

-Kendi şahsi tercihine göre meme büyütme yapıyorum. Ülkemizde yuvarlak ve yüksek profilli silikonlar daha çok tercih ediliyor. Sanırım kadınlarımız süngerli sutyenleri tamamen hayatlarından çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca biz Türk kadınları memenin üst tarafının daha dolgun görünmesini seviyoruz. Bu duruma çok karşı olduğumu söyleyemem çünkü ayaktayken yuvarlak silikon da bir süre sonra yer çekimi etkisi ile damla gibi duruyor. Avrupalı kadınlar ise süs püse daha az düşkünler sanırım.

7- Bir diğer fark takılan silikon boyutunda, Genellikle 200 – 350 cc arası silikonları tercih ediyorlar. Büyük silikon takan pek az. Bizde ise mümkün olduğunca büyük silikon tercih ediliyor.

Ben önceleri Avrupalı meslektaşlarım gibi düşünüyordum. Pek büyük silikon takmak taraftarı değildim. Ancak zamanla gördüm ki kadınlarımız büyük istiyorlar. Meme büyütme ameliyatı da mutluluk ameliyatı olduğuna göre hangi boy implant ile mutlu olacaklarsa o boy meme implantı takıyorum. Şimdilerde 200 ile 800 cc arası hastalarımın tercihine uygun olarak her büyüklükte silikonu kullanıyorum. Hastalarımın çoğunluğu 295 ile 470 cc arası tercih ediyorlar. Yani özetle Türk kadınları daha büyük boy protez tercih ediyorlar.

Sonuç olarak benim bu toplantıdaki gözlemim: Ayrupa’daki meslektaşlarımız ile zaman zaman görüşmeler yaparak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak çok güzel.Bu konuda tecrübemizin ne kadar fazla ve çeşitli olduğunu görme imkanım oldu.