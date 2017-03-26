Tuğrul Türkeş: MHP benim 40 yıllık babamın partisi, nasıl benim ilgimi keseceksin

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, cumhurbaşkanlığı gibi üst ve kritik bir görevde olan insanın verdiği kararlarda ve uygulamalarda tarafsız olmasının beklendiğini belirterek, "Herkesin bir partisi vardır. Partisi ile bağının inkâr etmesinin de manası yoktur" dedi. Kendisinden örnek veren Türkeş, "18 aydır Ak Parti'de ve Başbakan Yardımcısıyım. MHP benim 40 yıllık babamın partisi, nasıl benim ilgimi keseceksin, mümkün mü?" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, cumhurbaşkanlığı gibi üst ve kritik bir görevde olan insanın verdiği kararlarda ve uygulamalarda tarafsız olmasının beklendiğini belirterek, "Herkesin bir partisi vardır. Partisi ile bağının inkâr etmesinin de manası yoktur" dedi. Kendisinden örnek veren Türkeş, "18 aydır Ak Parti'de ve Başbakan Yardımcısıyım. MHP benim 40 yıllık babamın partisi, nasıl benim ilgimi keseceksin, mümkün mü?" diye konuştu.

Kırklareli’nde AkP il örgütünün düzenlediği ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ konferansında konuşan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, bu referandumunu anlamak için tarihin bilinmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de daha önce Meclis’in seçtiği temsili bir Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Tuğrul Türkeş, şunları söyledi:

“İktidara gelen partisine yakın bir cumhurbaşkanını seçiyordu. Bu nedenle cumhurbaşkanını halk seçsin dedik. Türkiye’de ‘Yenilen pehlivan güreşe doymaz’ gibi güzel bir kelime var. Seçimi kaybedenler, seçimi kazananı haksız yere itham ederler. ‘Halk cahil, anlamadığı halk kandırıldı, oyu alındı, satıldı’ gibi kelimeleri siyasette hep duyuyoruz. Türkiye’de meclisin seçtiği bir cumhurbaşkanlığı vardı. İktidara gelen partisine yakın bir cumhurbaşkanını seçiyordu. Bu nedenle cumhurbaşkanını halk seçsin dedik.”

“MHP İLE BAĞIMI KİMSE KESEMEZ”

Herkesin bir siyasi görüşünün olduğunu belirten Tuğrul Türkeş, herkesin bir partisinin olduğunu, partisi ile bağının kesilemeyeceğini belirtti, “Ama cumhurbaşkanlığı gibi üst ve kritik bir görevde olan bir insan verdiği kararlarda ve uygulamalarda tarafsız olması beklenir ve tarafsız olmalıdır. Partiler üssü davranmalıdır. Bu bir ahlak ve etik meselesidir. Yoksa ben kanunu yazdım partisiyle ilgisini kestim. Kesemezsiniz” dedi.

Tuğrul Türkeş, 18 aydır AKP’de ve Başbakan Yardımcısı olduğunu kaydeden Tuğrul Türkeş, “Milliyetçi Hareket Partisi benim 40 yıllık babamın partisi, nasıl benim ilgimi keseceksin, mümkün mü? Yo artık sen gittin. Ya 40 yıllık hukukum var. Ben anayasayla yazdım ilgin olamaz, böyle bir şey yok ya. Siyaseti insanlar için yapıyoruz. İnsanların daha iyi yönetilmesi için yapıyoruz. Gerçekçi olunması lazım. Gerçekçi olunmayan şeyler tutmaz” diye konuştu.

Tuğrul Türkeş, konferansın ardından AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı binasına geçerek, partililerle bir araya geldi.

DHA