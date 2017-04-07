1.2 milyon seçmen ilk kez sandığa gidecek

1 Kasım 2015’teki seçimde 54 milyon 49 bin 940 olan yurtiçi seçmen sayısı yüzde 2,6 artışla 55 milyon 319 bin 222’ye yükseldi. İller bazında en çok seçmen artışı İstanbul'da en az ise Çorum'da yaşandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün 16 Nisan'daki referandum öncesi kesinleşen seçmen ve sandık sayılarını, mahalle ve köy köy, internet sitesinden ilan etti. Buna göre 1 Kasım 2015'te 54 milyon 49 bin 940 olan yurtiçi seçmen sayısı yüzde 2,6 artışla 55 milyon 319 bin 222'ye yükseldi. YSK'nın resmi rakamlarına göre, 16 Nisan referandumunda 1 milyon 269 bin 282 seçmen ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre; seçmen sayısı en çok artan iller İstanbul, Ankara, İzmir , en az artan iller ise Erzurum, Çankırı, Sinop, Çorum, Kütahya oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerine oranla 16 Nisan referandumunda seçmen sayısı en az artan il 92'yle Erzurum olurken, bu kenti Çankırı (279) ve Sinop (965) izledi.