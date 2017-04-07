1.2 milyon seçmen ilk kez sandığa gidecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün 16 Nisan'daki referandum öncesi kesinleşen seçmen ve sandık sayılarını, mahalle ve köy köy, internet sitesinden ilan etti. Buna göre 1 Kasım 2015'te 54 milyon 49 bin 940 olan yurtiçi seçmen sayısı yüzde 2,6 artışla 55 milyon 319 bin 222'ye yükseldi. YSK'nın resmi rakamlarına göre, 16 Nisan referandumunda 1 milyon 269 bin 282 seçmen ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre; seçmen sayısı en çok artan iller İstanbul, Ankara, İzmir , en az artan iller ise Erzurum, Çankırı, Sinop, Çorum, Kütahya oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerine oranla 16 Nisan referandumunda seçmen sayısı en az artan il 92'yle Erzurum olurken, bu kenti Çankırı (279) ve Sinop (965) izledi.