1 Kasım 2015’in kazananı AKP, kaybedeni MHP

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 7 Haziran 2015 genel seçimlerine göre AKP büyük bir yükseliş yaşadı, CHP düşmedi ancak sadece 2 vekil kazanabildi. HDP vekil sayısının üçte birini, MHP ise yarısını kaybetti.

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNİN KATILIM YÜZDE 85,18



Kullanılan oyların yüzde 97.3’ü yurt içinde, yüzde 2.7’i ise yurt dışında verildi

Toplam Sandık Sayısı : 183.518

Açılan Sandık Sayısı : 183.518

Toplam Seçmen Sayısı : 56.965.100

Kullanılan Oy Sayısı : 48.523.610

Katılım Oranı : % 85,18

1 Kasım 2015 genel seçiminde, 7 Haziran 2015 seçimlerine göre AKP büyük bir yükseliş yaşadı, CHP düşmedi ancak sadece 2 vekil kazanabildi. HDP vekil sayısının üçte birini, MHP ise yarısını kaybetti.

1 KASIM 2015 SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ SAYILARI



AKP 7 Haziran seçimlerinde 258 olan milletvekili sayısını 317‘ye çıkardı.

CHP 132 olan milletvekili sayısına 2 vekil daha ekleyerek 134‘e çıkardı.

HDP 80 olan milletvekili sayısını büyük oranda kaybedek 59 milletvekili sayısına düşürdü.

MHP ise en büyük yıkımı yaşayan parti oldu. 7 Haziran’da 80 olan milletvekili sayısının yarısını kaybeden MHP 40 milletvekiline düştü.



1 KASIM SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI İSE ŞÖYLE

1 KASIM AKP 49.5 7 HAZİRAN 40.9

1 KASIM CHP 25.3 7 HAZİRAN 25.0

1 KASIM MHP 11.9 7 HAZİRAN 16.3

1 KASIM HDP 10.8 7 HAZİRAN 13.1

1 KASIM SP 0.7 7 HAZİRAN 2.1

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi

Toplam Sandık Sayısı : 166.657

Açılan Sandık Sayısı : 166.657

Toplam Seçmen Sayısı : 55.701.719

Kullanılan Oy Sayısı : 41.284.822

Katılım Oranı : % 73,72

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplan seçmen sayısı 52 milyon 701 bin 719 kişi olarak belirlenmiş toplam 41 milyon 284 bin 822 kişi sandık başına gitmişti. Katılım oranı ise %73,72'de kalmıştı. Sandıktan:

Recep Tayyip Erdoğan: %51,79

Ekmeleddin İhsanoğlu: %38,44

Selahattin Demirtaş : %9,76

Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.