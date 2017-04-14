1 Kasım 2015’in kazananı AKP, kaybedeni MHP

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNİN KATILIM YÜZDE 85,18
Kullanılan oyların yüzde 97.3’ü yurt içinde, yüzde 2.7’i ise yurt dışında verildi
Toplam Sandık Sayısı : 183.518
Açılan Sandık Sayısı : 183.518
Toplam Seçmen Sayısı : 56.965.100
Kullanılan Oy Sayısı : 48.523.610
Katılım Oranı : % 85,18
1 Kasım 2015 genel seçiminde, 7 Haziran 2015 seçimlerine göre AKP büyük bir yükseliş yaşadı, CHP düşmedi ancak sadece 2 vekil kazanabildi. HDP vekil sayısının üçte birini, MHP ise yarısını kaybetti.
1 KASIM 2015 SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
AKP 7 Haziran seçimlerinde 258 olan milletvekili sayısını 317‘ye çıkardı.
CHP 132 olan milletvekili sayısına 2 vekil daha ekleyerek 134‘e çıkardı.
HDP 80 olan milletvekili sayısını büyük oranda kaybedek 59 milletvekili sayısına düşürdü.
MHP ise en büyük yıkımı yaşayan parti oldu. 7 Haziran’da 80 olan milletvekili sayısının yarısını kaybeden MHP 40 milletvekiline düştü.
1 KASIM SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI İSE ŞÖYLE
1 KASIM AKP 49.5 7 HAZİRAN 40.9
1 KASIM CHP 25.3 7 HAZİRAN 25.0
1 KASIM MHP 11.9 7 HAZİRAN 16.3
1 KASIM HDP 10.8 7 HAZİRAN 13.1
1 KASIM SP 0.7 7 HAZİRAN 2.1
2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi
Toplam Sandık Sayısı : 166.657
Açılan Sandık Sayısı : 166.657
Toplam Seçmen Sayısı : 55.701.719
Kullanılan Oy Sayısı : 41.284.822
Katılım Oranı : % 73,72
2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?
2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplan seçmen sayısı 52 milyon 701 bin 719 kişi olarak belirlenmiş toplam 41 milyon 284 bin 822 kişi sandık başına gitmişti. Katılım oranı ise %73,72'de kalmıştı. Sandıktan:
Recep Tayyip Erdoğan: %51,79
Ekmeleddin İhsanoğlu: %38,44
Selahattin Demirtaş : %9,76
Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.