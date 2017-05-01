1 Mayıs’ta korkunç ölüm! 16 yaşındaki çocuk işçi asansörde sıkıştı

Adana'da 16 yaşındaki çocuk, çalıştığı mobilya atölyesinin yük asansörünün kabiniyle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45001 sokakta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ö.F.S., atölyelerinde bulunan yük asansörünün kapısını araladı. Daha sonra asansör birden hareket etmeye başladı.

Bunun üzerine 16 yaşındaki gencin kafası asansör kabini ve duvar arasında sıkıştı. Durumu gören iş yeri çalışanları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın haberini alan Ö.F.S.'nin annesi, olay yerinde sinir krizi geçirerek bayıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA