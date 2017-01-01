1 milyon kişi bedelli askerlik gelsin istiyor

BEDELLİ askerlik isteyenler sosyal medyada örgütlendi. Askerlikten tecilli olanlar ile yoklama kaçağı ve bakaya durumda bulunanların sayısının giderek arttığı bildirildi.

BEDELLİ askerlik isteyenler sosyal medyada örgütlendi. Askerlikten tecilli olanlar ile yoklama kaçağı ve bakaya durumda bulunanların sayısının giderek arttığı bildirildi. ‘'Bedelli askerlik platformu'' tarafından yapılan açıklamada, bu durumdakilerin sayısı, 1 milyon kişi olarak açıklandı. Sosyal medyada #BedelliAskerlik etiketi altında kampanya başlatıldı. Etiket Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar sıralamasına girerken, change.org'taki “2017'de bedelli askerlik istiyoruz” kampanyasına da 12 bin imza atıldı. Kampanyada “AKP, CHP, MHP acilen bir araya gelerek, kanayan bu yaraya neşter vurmalılar. Ricamız, 25 yaş ve üstü kişiler için, 15 bin lira bedel ile askerlik çıkarılmasıdır” denildi. Ayrıca milletvekillerine mesaj gönderildi.