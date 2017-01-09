10 Ocak Salı günü İstanbul’da okullar tatil olacak mı? İşte Vali Vasip Şahin’den İstanbul’da kar tatili açıklaması

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Cuma günü başlayan kar yağışı tüm Türkiye'yi ve megakent İstanbul'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışının yarın yani 10 Ocak Salı günü öğlene kadar devam edeceği meteroloji yetkilileri tarafından bildirildi. Peki 9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilmesinden sonra 10 Ocak Salı günü de İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Öğrencilerin ve velilerin, sosyal medya üzerinden kar tatili mi var mı diye sordukları İstanbul Valisi Vasip Şahin konu ile ilgili açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Cuma günü başlayan kar yağışı tüm Türkiye'yi ve megakent İstanbul'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışının yarın yani 10 Ocak Salı günü öğlene kadar devam edeceği meteroloji yetkilileri tarafından bildirildi. Peki 9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilmesinden sonra 10 Ocak Salı günü de İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Öğrencilerin ve velilerin, sosyal medya üzerinden kar tatili mi var mı diye sordukları İstanbul Valisi Vasip Şahin konu ile ilgili açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

10 Ocak Salı günü İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Cuma akşamı başlayan yoğun kar kağışı İstanbul’u adeta teslim alırken öğrenciler ve veliler pazartesiden sonra Salı günü de okullar tatil olacak mı merak ediyorlar. İstanbul Valisi Vasip Şahin, yarın için kar tatili için açıklama yaptı mı? Bu sabah, işe gitmek isteyenler, artarak devam eden kar yağışı nedeniyle sıkıntılar çekiyorlar. Öğrenciler ve veliler, seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalıştılar. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi twitter hesabından 9 Ocak Pazartesi için yapılan duyuru ile İstanbul’da okullar bir gün tatil olmuştu. Peki 10 Ocak Salı günü İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 09 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir pic.twitter.com/ZhFUfOn0FM — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) 8 Ocak 2017

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi twitter hesabınını yukarıdaki paylaşıma tıklayarak takip edebilirsiniz ve 10 Ocak Salı günü İstanbul’da okullar tatil olacak mı öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?

Cuma günü başlayan kar yağışı İstanbul’u esareti altına aldı. İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle Deniz ulaşımı tatil edildi. İstanbul’da ulaşım metro, metrobüs ve Marmaray üzerinden sağlanmaya çalışıyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada İstanbul'da kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceği açıklandı. Müdürlükten yapılan açıklamada “Deniz yönünde oluşan bulutlar Karadeniz'den Marmara'ya olan hareketini devam ettirecek. Bunun sonucunda İstanbul'un muhtelif yerlerinde kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek. Bu yağışlar yer değiştirerek sabaha kadar devam edecek. Bu durum İstanbul'un tamamında etkili olacak.” dendi.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

İstanbul Valiliği resmi internet sitesinde henüz yarın yani 10 Ocak Salı günü için kar tatili duyurusu yok. Ayrıca İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter’ın hesabında da son olarak dün yapılan kar tatili açıklaması bulunuyor yani 10 Ocak Salı için henüz bir duyuru yapılmış değil. Peki ya öğrenciler bu duruma ne diyorlar?

ÖĞRENCİLERİN TWITTER’DAN TEPKİLERi

@vasipsahin salı günüde tatilmi İstanbul

yine kar ve buz var yollarda

tatil olsun lütfen size teşekkür ederiz bugun tatil ettiğiniz için — nuran şahin (@nurancerentunc1) 9 Ocak 2017

Boyle giderse @vasipsahin yarin da tatil eder pic.twitter.com/FtinwCq3NF — Muhammed Eren Turhan (@MuhammedErenTu2) 9 Ocak 2017

@vasipsahin Vasip amcamız bir gün daha tatil eder herhalde Hadi Reis — Güncel Pop (@Guncel_Pop) 9 Ocak 2017