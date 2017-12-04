10 yaşında uyuşturucuya başladı, 12 yaşında bıraktı

Adana’da anne ve babası tarafından terk edilince 10 yaşında düştüğü uyuşturucu batağından 2 yıl sonra kurtulan S.K.'nin yaşadıkları yürek burktu. Uyuşturucu madde bulmak için hırsızlık yaptığını anlatan S.K., "Dayım 'bırak kurtulursun' diyordu, 'boyun uzar' diyordu, ben de bıraktım. Şu anda mutluyum. İçenlerin bırakmalarını isterim, onların da hayatının düzenli olmasını isterim” dedi.

12 yaşındaki S.K.’nin anne ve babası, doğduğu yıl boşandı. Anne Leman başka bir şehre giderken, baba Emrah ise başka birisiyle evlenip kayıplara karıştı. Ortada kalan küçük çocuğa ise kendi adını taşıyan dayısı S.K. sahip çıktı. 10 yaşına geldiğinde arkadaşları tarafından uyuşturucuya, sigaraya ve alkole alıştırılan küçük çocuğun hayatı bir anda karardı.

Okulu bırakan ve 2 yıl boyunca hiç ara vermeden uyuşturucu kullanan S.K., parası olmadığı zamanlarda ise hırsızlık yaparak ve evdeki eşyaları satarak uyuşturucu parası bulmaya çalıştı. Daha sonra dayısının girişimleriyle Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının düzenlemiş olduğu “Sevginin Boşluğunu Maddeyle Doldurmayın” projesine katılan küçük çocuk 5 ay önce uyuşturucuyu bıraktı.

“Bıraktım çok şükür”

Yürek burkan hikayesini İHA muhabirine anlatan S.K., uyuşturucu kullandığı zamanlarda madde bulamadığı için krize girdiğini ve çevresindekilere zarar verdiğini söyledi. Özenerek uyuşturucuya başladığını kaydeden S.K., “İlk başta, bir kere içtim ondan sonra öyle öyle alıştım. ‘Gel sen de iç’ dediler, diğer gün ise gidip ben sordum yok mu diye. 2 yıl kullandım. 5 ay oldu buraya başlayalı. Bıraktım şükür” diye konuştu.

“Şu an çok mutluyum”

Uyuşturucu batağındaki gençlere seslenen S.K., madde kullanmanın insanı çok yanlış yollara ittiğini ve kendisinin de para için hırsızlık yaptığını belirterek şunları söyledi:

“İnsanların uyuşturucu kullanmamalarını isterim, geceleri yatamıyoruz, nefes alamıyoruz iyi bir şey değil. Hasta oluyoruz. Dayımla yaşıyorum, annem babam yok tek başımayım. İşte alıştık, paramız olmadığı günlerde hırsızlık yapıyorduk, milletin bir şeylerini çalıyorduk gidip uyuşturucuya yatırıyorduk parayı. Canımız bir şey çekiyordu yemeyip içmiyorduk gidip uyuşturucuya yatırıyorduk parayı. Uyuşturucu bulamadığım zamanlar yanımda birisi oldu mu çatıyordum, sinirleniyordum. Dayım ‘bırak kurtulursun’ diyordu, ‘boyun uzar’ diyordu, ben de bıraktım. Şu anda mutluyum.”

“Hayatımın düzenli olmasını isterim”

Hayatını düzene sokmak istediğini ve devlet büyüklerinden yardım beklediğini söyleyen S.K., “Hayatımın düzenli olmasını isterim. İçenlerin bırakmalarını isterim, onların da hayatının düzenli olmasını isterim. Maddeyi kullanan insanlar çevrelerine zarar verebilir ve hırsızlık yapabilir” ifadelerini kullandı. (İHA)

2011’den bu yana uyuşturucu kullanımı 17 kat arttı

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Türkiye'de uyuşturucu kullanımı 2011'den bu yana 17 kat arttı. Kullanım yaşı da 10'a kadar düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 15-64 yaş grubu nüfusta yasa dışı bağımlılık yapıcı maddenin en az bir kere denenme oranı yüzde 2,7 olarak belirlendi. Madde kullanım yaygınlığının 15-34 yaş grubu genç yetişkinlerde, genel nüfusa göre daha yüksek olduğu belirtilen araştırmada uyuşturucu maddeyi ilk defa kullanma yaşı ortalaması da 13,88 olarak hesaplandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2016 yılında yürürlüğe giren “2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı” toplumsal sağlığın korunması için birçok strateji ve tedbir içeriyor. Bunlardan birisi de uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisinin ayakta ve yatarak yapılabildiği yeni sağlık kuruluşlarını açmak ve sayılarını hızla arttırmak. Ankara'da bulunan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) de bu doğrultuda aktif bir şekilde çalışıyor