Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

10 yaşındaki İdil, şeker komasından yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde evlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve şeker komasına girdiği belirlenen 10 yaşındaki kız, 7 gündür tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

23:2128 Kasım 2017
Gündem
10 yaşındaki İdil, şeker komasından yaşamını yitirdi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde evlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve şeker komasına girdiği belirlenen 10 yaşındaki kız, 7 gündür tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi İdil Duru Gür (10), 20 Kasım günü akşam saatlerinde Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde aniden fenalaştı. Bunun üzerine yakınları 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırılan İdil, buradan da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Şeker komasına girdiği belirlenen küçük kız, Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

foto: iha

foto: iha

Hastanede kalbi duran ve yeniden çalıştırılan İdil, yoğun bakımda tedaviye alındı. 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan İdil, bu sabah hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan cenaze Gelibolu’ya getirildi. İkindi namazını müteakip Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılınan cenaze törenine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İdil’in öğretmenleri, arkadaşları ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük kız Alaeddin Kalfa Mezarlığı’nda toprağa verildi. İdil’in arkadaşları sınıftaki sırasına çiçek koydu.  İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar