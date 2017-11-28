10 yaşındaki İdil, şeker komasından yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde evlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve şeker komasına girdiği belirlenen 10 yaşındaki kız, 7 gündür tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi İdil Duru Gür (10), 20 Kasım günü akşam saatlerinde Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde aniden fenalaştı. Bunun üzerine yakınları 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırılan İdil, buradan da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Şeker komasına girdiği belirlenen küçük kız, Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede kalbi duran ve yeniden çalıştırılan İdil, yoğun bakımda tedaviye alındı. 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan İdil, bu sabah hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan cenaze Gelibolu’ya getirildi. İkindi namazını müteakip Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılınan cenaze törenine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İdil’in öğretmenleri, arkadaşları ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük kız Alaeddin Kalfa Mezarlığı’nda toprağa verildi. İdil’in arkadaşları sınıftaki sırasına çiçek koydu. İHA