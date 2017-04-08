11 askerin şehit eden terörist 20 yıl sonra öldürüldü

Tunceli Kutu Deresi bölgesinde 26 Mart 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.

26 Mart 2017 tarihinde Tunceli Kutu Deresi bölgesinde operasyon yapan birliklerimiz tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin saklandığı sığınak tespit edildi ve teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Daha sonra yapılan incelemelerde operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, 1997 yılında Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

4 Haziran 1997 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait AS-532 Cougar tipi helikopter Kuzey Irak Zap bölgesinde görev uçuşu icra ederken bölücü terör örgütü tarafından

Rus yapımı SA-7B tipi karadan havaya atılan füzeler ile düşürülmüştü. Saldırı sonucu helikopterde bulunan; Jandarma Yarbay Mesut Kuru, Kurmay Binbaşı Recep Güngör, Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin, Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas, Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkalp, Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç, Kara Pilot üsteğmen Sedat Pelit, Kara Pilot üsteğmen Konuralp Özcan, Hava Muharebe Üstçavuş Gürbüz Bağcı, Teknisyen Üstçavuş İsa Yavaş ve Er Sakir Baştuğ şehit olmuştu. Askeri kaynaklar o dönem helikopterin ‘teknik nedenlerden dolayı düştüğünü’ açıklamışlardı.