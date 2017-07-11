11 Temmuz gram altın fiyatları: Gram altın ne kadar? 11.07.2017

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Geçtiğimiz hafta sonu 142,39 liraya kadar çıkan gram altın, tekrar düşüşe geçti. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Temmuz 2017 güncel altın fiyatları...

11 Temmuz gram altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü mü yükseldi mi sorusunun cevabı bulundu. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Temmuz 2017 altın fiyatları…

11 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

Gram altın 11 Temmuz itibariyle Kapalıçarşı’da 140,54 liradan alınırken, 140,59 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altındaki düşüş çeyrek altına da sirayet etti. Çeyrek altın 224,90 liradan alınırken 230,53 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 934,47 liradan alınıp 948,59 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.