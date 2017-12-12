12 Aralık hava durumu: Sise ve pusa dikkat! İşte Metoroloji’den 5 günlük tahmin…

Bugün yurdumuzun genelinde hava az bulutlu ve açık geçiyor. Sıcaklıklar 2-5 derece artacak. Rüzgarın etkisi de biraz azalmış gibi görünüyor. İşte 5 günlük hava durumu haritası ve ayrıntılar...

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pusa dikkat edilmeli. Sıcaklıklar mevsim normallerinin bir miktar üzerinde seyrediyor. Yağış beklenen bölgemiz yok. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.