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12 ilde 14 askere FETÖ’den gözaltı kararı

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 12 ilde, 14 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

13:202 Aralık 2017
Gündem
12 ilde 14 askere FETÖ’den gözaltı kararı
Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 12 ilde, 14 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY’nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, Adıyaman, Ardahan, Ankara, Batman, Elazığ, Erzincan, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Osmaniye ve Şırnak’ta 13 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı. TOKAT, (DHA)

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