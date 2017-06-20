Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

12 metrelik balina Hatay’da kıyıya vurdu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde vatandaşlar, sahil kenarında yaklaşık 12 metre uzunluğunda beyaz ölü balina buldu.

22:2720 Haziran 2017
Gündem
12 metrelik balina Hatay’da kıyıya vurdu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde vatandaşlar, sahil kenarında yaklaşık 12 metre uzunluğunda beyaz ölü balina buldu.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi’nde Denizin kenarında karaya vurmuş yaklaşık 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balinayı gören vatandaşlar sahile akın etti. Ölü ve çürümüş olduğu görülen balinadan gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Balinanın bulunduğu noktaya gelen emniyet ekipleri ise durumu hemen sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine haber verdi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Balinanın bulunduğu yere gelen yetkililer rüzgar ve dalga nedeniyle balinaya müdahale edemezken, sahil kenarında bekleyen balinanın dalgaların dinmesinin ardından çekileceği öğrenildi. İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar