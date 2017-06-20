12 metrelik balina Hatay’da kıyıya vurdu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde vatandaşlar, sahil kenarında yaklaşık 12 metre uzunluğunda beyaz ölü balina buldu.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi’nde Denizin kenarında karaya vurmuş yaklaşık 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balinayı gören vatandaşlar sahile akın etti. Ölü ve çürümüş olduğu görülen balinadan gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Balinanın bulunduğu noktaya gelen emniyet ekipleri ise durumu hemen sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine haber verdi.

Balinanın bulunduğu yere gelen yetkililer rüzgar ve dalga nedeniyle balinaya müdahale edemezken, sahil kenarında bekleyen balinanın dalgaların dinmesinin ardından çekileceği öğrenildi. İHA