12 olaya karışıp polisle çatışan gasp çetesi çökertildi!

İstanbul'da Anadolu yakasında çaldıkları araç ve motorsikletle 12 olaya karışan ve polisle çatışan gasp çetesi çökertildi. Çete üyelerinden biri polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilirken, 9 şüpheli ise gözaltına alındı. Biri hastanede tedavi gören çete üyelerinden 8'i adliyeye sevk edilirken, dehşet saçtıkları yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’ndeki bir marketti gasp ettikten sonra kaçmaya çalışan şüpheliler ve polis arasında çatışma çıkmış, Ferhat E. ölü ele geçirilirken Samet Y. ve Ömer B. yakalanmıştı.

POLİSLE TEKRAR ÇATIŞTILAR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olaydan hemen şüphelilerle bağlantılı olan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ataşehir’de belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Baskın esnasında depodaki şüphelilerin polise ateş açmasıyla çatışma çıkmıştı. Çatışmada Mahir K. yaralı ele geçirilirken, Turan K., Erkan D. ve Enes K. gözaltına alındı.

ÇETENİN SİLAH TEDARİKÇİSİ DE YAKALANDI

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, çete üyelerine silah temin eden çete üyelerini de tespit ederek harekete geçti. Pendik Fatih Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katına düzenlenen operasyonda Kadir O. ile Metin T. Hüseyin D. gözaltına alınırken, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye ele geçirildi.

12 OLAY AYDINLATILDI

Gözaltına alınan çete üyeleri İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınırken, çetenin karıştığı 12 olay ise aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu gasp çetesinin önce araç ve motosiklet çalıp ardından çaldıkları araçlarla gasp yapmaya gittikleri ortaya çıktı. Çete üyesi Metin T. müdürlüğünü yaptığı işletmeye ait motosikleti çaldırarak, diğer çete üyeleri ile Maltepe’de bir marketi gasp ettikleri ortaya çıktı.

GASP ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çete üyelerinin karıştığı gasp olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Ataşehir’de 24 Kasım’da bir pizzacıya maskeli ve silahlı olarak giren çete üyelerinin çalışanlardan birinin başına silahın kabzesiyle vurarak bayılttıkları ve yerde sürükledikleri, diğer çalışanları ise silahla tehdit ettikleri anlar ortaya çıktı.

Öte yandan çete üyeleri aralarında husumet bulunan Suat K.’a isimli bir kişiye Sultanbeyli’ndeki iş yerinin önünde silahlı saldırı düzenledikleri ve Suat K.’nın giydiği çelik yelek sayesinde yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayın güvenlik kamera görüntülerinde Suat K.’nın olaydan sonra kaçmaya çalıştığı görüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin 3 otomobil, motosiklet çaldıkları ve toplamda iş yerlerinden 20 bin lira para gasp ettikleri belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir şüphelinin ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.