Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

12 Suriyeli tüpten zehirlendi!

Şanlıurfa’da mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan etkilenen Suriyeli 12 kişi, hastanede tedaviye alındı.

20:109 Aralık 2017
Gündem
12 Suriyeli tüpten zehirlendi!
Şanlıurfa’da mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan etkilenen Suriyeli 12 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2'nci Sokak’ta meydana geldi. Suriyeli Ahmed Hasan ait evde yaşayan 12 kişi, rahatsızlanınca sağlık görevlilerinden yardım istedi. Baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri görülen Suriyeliler, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan etkilendikleri belirlenen Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar