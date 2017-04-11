12 yıl önce dikilen Atatürk heykelini yıktılar!

Daha önce de belediye tarafından kaldırılmak istenen İstanbul Fatih'te Fındıkzade'yi Vatan Caddesi'ne bağlayan Oğuzhan Caddesi üzerindeki parkta bulunan Atatürk heykeli, kimliği belirsiz kişilerce yıkıldı.

İstanbul’da Fatih'e bağlı Fındıkzade semtini Vatan Caddesi'ne bağlayan büyük cadde olan Oğuzhan Caddesi üzerindeki ufak bir parkta 12 yıl önce “Yeniden Kuvayı Milliye Hareketi Derneği” tarafından dikilen Atatürk heykeli sabah saatlerinde yıkılmış olarak bulundu.

Gazeteport’ta yer alan habere göre, vatandaşların heykelin bulunduğu alana gelmesi ve tepki göstermesi üzerine, belediye ekipleri gelerek yıkılan heykeli yeniden yerine koydular. Polis heykeli yıkanları bulmak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Oğuzhan Caddesi üzerindeki Atatürk heykeli daha önce Fatih Belediyesi tarafından kaldırılmak istenmiş ama tepkiler sonucu bundan vazgeçilmişti.