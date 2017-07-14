13 ilde operasyon: 17 asker gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı terör örgütünün üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 teğmen ve 13 astsubay hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

1 binbaşı ve 1 astsubayın daha önceden ihraç edildiği, 20 kişinin ise halen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde aktif çalıştığı belirlenirken, yakalanmaları için bugün sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir’de operasyon düzenlendi.

17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

KOCAELİ’NDE BYLOCK OPERASYONU

Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 32 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 kişiyi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 13 kişi gözaltına aldı. 32 kişi emniyet müdürlüğüne getirilirken, soruşturma sürüyor. DHA