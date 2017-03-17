13 yaşındaki çocuk ahırda intihar etti!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu evlerinin zemin katındaki ahırda kendisini iple asmış halde bulundu.

Olay Ereğli ilçesine bağlı Hacıuslu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki H.G.'den uzun süre haber alamayan ailesi kızlarını aramaya başladı.

Baba M.G. aramalar sırasında evlerinin zemin katındaki ahıra girdiğinde kızının cansız bedenini iple asılı halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 13 yaşındaki kızın neden intihar ettiği bilinmezken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İHA