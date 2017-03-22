13 yaşındaki kızın yarı çıplak fotoğraflarını çekmiş

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, oğlu ve oğlunun arkadaşının yanında yarı çıplak haldeki fotoğraflarını çektiği 13 yaşındaki C.Y. ile buluştuğu metruk evde esrar içerken yakalanan inşaat işçisi 39 yaşındaki Muharrem Ö. tutuklandı. Polisin, ifadelerine başvurduğu Muharrem Ö.'nün oğlu M.Ö. ve oğlunun arkadaşı E.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, oğlu ve oğlunun arkadaşının yanında yarı çıplak haldeki fotoğraflarını çektiği 13 yaşındaki C.Y. ile buluştuğu metruk evde esrar içerken yakalanan inşaat işçisi 39 yaşındaki Muharrem Ö. tutuklandı. Polisin, ifadelerine başvurduğu Muharrem Ö.'nün oğlu M.Ö. ve oğlunun arkadaşı E.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 16 Mart’ta Ödemiş- Birgi karayolu üzerindeki metruk bir binaya operasyon düzenledi. Polis, yanında 13 yaşındaki C.Y. bulunan inşaat işçisi Muharrem Ö.’yü, metruk evde kendisi esrar içerken yakaladı. M.Ö. ve C.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. M.Ö., emniyetteki ifadesinde, bir gün önce yolda karşılaştığı C.Y.’nin kendisine para karşılığı birlikte olma teklifinde bulunduğunu belirtip, “Kabul etmedim. Daha sonra oğlumun doğum günü olduğunu söyleyip, evime davet ettim. Birlikte Zafer Mahallesi’ndeki evime gittik. Evde oğlum M.Ö.(15) ve arkadaşı E.B. (15) vardı. C.Y. ile ikisini tanıştırdım. Sohbete başladılar. Bir süre sonra konu cinselliğe geldi. Cep telefonumla C.Y.’nin belden yukarısı çıplak fotoğraflarını çektim. Daha sonra oğlumun arkadaşı E.B., evden ayrıldı. Ben de odama çekildim. C.Y. de oğlum ile bir süre evde yalnız kaldıktan sonra ayrıldı. Ertesi gün C.Y., telefonla arayıp, fotoğrafları silmemi istedi. Bu konuyu konuşmak için metruk evde buluştuk” dedi. Muharrem Ö., çektiği fotoğrafların bulunduğu cep telefonunu da polise teslim etti. C.Y. de polisteki ifadesinde M.Ö.’nün anlattıklarını doğrulayıp, şikayetçi olmadı.

Bunun üzerine polis M.Ö. ve arkadaşı E.B.’nin de ifadelerine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Muharrem Ö. ile üç çocuk Ödemiş Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerde C.Y.’de herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmazken, alınan kan örneklerinden, sadece Muharrem Ö.’nün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve E.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Muharrem Ö. ise küçük yaşta kızı alıkoymak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından tutuklandı. Serbest kalan C.Y., babasına teslim edildi.

DHA