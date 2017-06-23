13 yöneticisi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bank Asya'ya yönelik FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Aydın, Bursa, Kahramanmaraş, Konya, Ankara ve İzmir’de 78 eski Bank Asya üst düzey yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 49’u polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyet işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, bugün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na çıkarıldılar. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 24’ünü serbest bırakırken, 25’ini de, “Terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı 25 şüpheliden 12’sini adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakırken, kalan 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. DHA