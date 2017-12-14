14 Aralık hava durumu: Trakya’da sabah yağmur var!

Türkiye'de sıcaklıklar ortalamanın 4-7 derece üzerinde seyrediyor. 14 Aralık'ta yani bu sabah ve öğlen saatleri arasında Marmara Bölgesi'nde yağmur var. İşte yağış alacak iller ve 5 günlük hava sıcaklıkları haritası..

Sabah saatlerinden itibaren Marmara ve İç Ege’de görülecek sis ve pus da etkili olabilir. Yağmur geçişleri de görülecek. İşte İstanbul’da ve tüm yurtta 14 Aralık hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdumuzun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Ege ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney, Akdeniz kıyılarında batı güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif ve yerel olmak üzere yağmurlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

IZMIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli

MANISA °C, 17°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

UŞAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

CANKIRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKISEHIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARABÜK °C, 16°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı ve iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GAZIANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’in güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında batıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde Batı Akdeniz açıklarında 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, açıklarında 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, siste zayıf.