14 Aralık hava durumu: Trakya’da sabah yağmur var!

Sabah saatlerinden itibaren Marmara ve İç Ege’de görülecek sis ve pus da etkili olabilir. Yağmur geçişleri de görülecek. İşte İstanbul’da ve tüm yurtta 14 Aralık hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdumuzun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Ege ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney, Akdeniz kıyılarında batı güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli
ISTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif ve yerel olmak üzere yağmurlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
IZMIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli
MANISA °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
UŞAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
CANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKISEHIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARABÜK °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı ve iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GAZIANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’in güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında batıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde Batı Akdeniz açıklarında 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, açıklarında 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, siste zayıf.