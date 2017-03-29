15 gündür aranıyordu…

Antalya'nın Kumluca İlçesinde yaşayan ve 15 gündür haber alınamayan emekli öğretmenin cesedi aracıyla birlikte Alakır Çayı'nda bulundu.

15 gün önce Antalya'daki evinden Kumluca ilçesine bağlı Hızırkahya Mahallesindeki evine gelen 65 yaşındaki Zekai Etlican’ın 2 gün boyunca ev lambalarının yanık kalmasından şüphelenen komşuları, Etlican'ın Antalya'daki eşi Necla Etlican’ı (64) aradı. Cuma günü Etlican'ın evine giren komşuları, kapının kilitli pencerelerin açık olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. 15 günden beri kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Zekai Etlican’ın bulunması için ailesi ve jandarma arama çalışması başlatmıştı. Emekli öğretmen Zekai Etlican, İlçeye bağlı Hızırkahya Mahallesindeki evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kavak Mahallesi sınırları içinde Alakır Çayında bulundu. Zekai Etlican'ı arayan yakınları Alakır Çayının Kavak Mahallesi sınırları içinde yola yakın bölümünde su yüzeyine çıkan makine yağını görüp Jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri Alakır Çayının bu bölümünde arama çalışması başlattı. Jandarma Ekipleri, çay sularına gömülü bir otomobilin olduğunu tespit etti. Antalya Deniz Polisi Ekiplerine bağlı sualtı arama ekibini çağırdı. Sualtı Arama Dalgıçları su altındaki otomobili vinç sayesinde çıkardı. Dalgıçlar, otomobilin bulunduğu alanda su altında arama yaptılar ancak cesede ulaşamadılar. Uzun aramalar sonucunda, Zeki Etlican'ın cesedi otomobilinin bulunduğu yerden 400 metre deniz tarafında bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Zeki Etlican'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)