15 tatil ne zaman? Öğrenciler ne zaman karne alacak? (SÖMESTR NE ZAMAN?)

15 tatil ne zaman başlayacak? İlk dönem ne zaman sonlanacak? Bu soruların cevabını merak eden öğrenciler heyecanla sömestr tatilinin başlamasını bekliyor. Tatil planı yapan veliler de 15 tatil ne zaman başlayacak sorusuna ilgi gösteriyor. Peki öğrenciler 15 tatile ne zaman çıkacak? İlk dönem karneleri ne zaman verilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre yarı yıl tatili, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak, yani karneler 20 Ocak Cuma günü dağıtılacak. Tatilin sonunda ikinci dönem ise 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Okulların ikinci dönemi ise 9 Haziran günü sonlanacak.
Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi
Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma
Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba
Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar
1 MAYIS 2017’YE KADAR RESMİ TATİL YOK
Yalnızca 1 Mayıs İşçi Bayramı, Pazartesi günü resmi tatil yapılabilecek.
KURBAN BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2 GÜN!
Öte yandan dini bayramlar da bu sene hafta sonuna denk geldiği için devlet tarafından 9 günlük uzun tatile izin verilmesi zor görünüyor. 2016’da iki bayramda toplam 18 gün izin yapan çalışanlar bu sene uzun tatil yapma fırsatını yakalayamayabilir.
Ramazan Bayramı’nı 25 Haziran Pazar günü başlayıp, 27 Haziran Salı günü sona erecek.
Dört günlük Kurban Bayramı’nın ise ikinci ve üçüncü günleri hafta sonuna denk geliyor. 1 Eylül Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek.