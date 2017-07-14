15 Temmuz afişlerini parçalayan 3 kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde belediye tarafından 15 Temmuz için astırılan 6 afişi yırtan 3 kişi tutuklandı.

Antalya Serik’e bağlı Belek Mahallesi’ndeki billboardlara 15 Temmuz dolayısıyla Serik Belediyesi tarafından astırılan 6 afiş, 3 kişi tarafından yırtıldı.

Saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, üzerinde “15 Temmuz kahramanlık destanını yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz- Prof. Dr. Ramazan Çalık Serik Belediye Başkanı” yazılı, Ömer Halisdemir ve tank üzerine çıkmış bir grup vatandaşın fotoğrafının yer aldığı afişler parçalandı. Vatandaşın ihbarı üzerine gelen polis, afişleri yırttığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ikiz kardeşler Yavuz Ergin ve Selim Ergin ile Ahmet Can Güventi polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından `Cumhurbaşkanına hakaret´, `mala zarar verme´ ve `halkı kin ve düşmanlığa sevk etme´ suçlarından tutuklandı. DHA