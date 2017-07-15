15 Temmuz albümünde ‘CHP sansürü’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ev sahipliğinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir dizi tören düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında hain darbe girişiminin hedeflerinden birisi olan TBMM’de yaşananlar için ise Meclis Başkanlığı farklı bir çalışmaya imza atarak “Fotoğraflarla 15 Temmuz… Millet darbeye dur dedi” ismiyle bir fotoğraf albümü hazırladı. Albümde ihanet gecesinde Meclis’te çekilen karelere de yer verildi.
Ancak albümde; AKP’li ve MHP’li vekillerin bulunduğu fotoğrafların kullanıldığı, CHP’li vekillerin olduğu karelere ise yer verilmediği ortaya çıktı. CHP’li vekiller de bugünkü özel oturumda TBMM tarafından dağıtılan albümde kendi fotoğraflarına yer verilmemesini protesto etti.
Oturumda Başkan Kahraman'a tepkilerini dile getiren CHP’li vekiller oturdukları yerden “biz neden albümde yokuz” diye çıkıştılar. Tepkiler üzerine Başkan Kahraman; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere o gece Meclis'te bulunan CHP'lilere de teşekkür etti.