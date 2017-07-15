15 Temmuz albümünde ‘CHP sansürü’

TBMM'nin 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümüne ilişkin hazırladığı Meclis albümünde CHP'li vekillerin fotoğraflarına yer verilmediği ortaya çıktı. CHP'liler durumu protesto etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ev sahipliğinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir dizi tören düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında hain darbe girişiminin hedeflerinden birisi olan TBMM’de yaşananlar için ise Meclis Başkanlığı farklı bir çalışmaya imza atarak “Fotoğraflarla 15 Temmuz… Millet darbeye dur dedi” ismiyle bir fotoğraf albümü hazırladı. Albümde ihanet gecesinde Meclis’te çekilen karelere de yer verildi.

CHP’Lİ VEKİLLERİN FOTOĞRAFLARINA YER VERİLMEDİ

Ancak albümde; AKP’li ve MHP’li vekillerin bulunduğu fotoğrafların kullanıldığı, CHP’li vekillerin olduğu karelere ise yer verilmediği ortaya çıktı. CHP’li vekiller de bugünkü özel oturumda TBMM tarafından dağıtılan albümde kendi fotoğraflarına yer verilmemesini protesto etti.

KAHRAMAN’A TEPKİ GÖSTERDİLER

Oturumda Başkan Kahraman'a tepkilerini dile getiren CHP’li vekiller oturdukları yerden “biz neden albümde yokuz” diye çıkıştılar. Tepkiler üzerine Başkan Kahraman; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere o gece Meclis'te bulunan CHP'lilere de teşekkür etti.