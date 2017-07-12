15 Temmuz anma törenlerini kana bulayacaklarmış

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yapılacak anma törenleri sırasında kanlı eylem hazırlığında bulundukları öne sürülen IŞİD üyesi 22 kişi yakalandı. Suriye'de örgüt saflarında çatışmalara giren kişilerin, kendilerini 'tebliğci' olarak adlandırdıkları açıklandı.

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bir dizi etkinlikler yapılacak. Ancak bu etkinlikler sırasında terör örgütü IŞİD’in saldırı hazırlığı yaptığı bilgisini edinildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine kent merkezinin yanı sıra Torbalı ve Menemen ilçeleriyle Hatay ilinde operasyon yaptı, 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital doküman, terör örgütüne ait bayrak, flama ile eylemde kullanılmak üzere av tüfeği, 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, Suriye’de terör örgütü saflarında çatışmalara girdikleri, ayrıca kendilerini tebliğci olarak isimlendirdikleri belirtildi. (DHA)