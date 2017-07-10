15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü programı belli oldu

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüde , yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinlik ile anılacak. Anma törenleri kapsamında etkinlikler 11 Temmuz’da başlayacak ve 16 Temmuz gecesi son bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’daki ilk etkinliklerin ardından İstanbul’a geçerek Milli Birlik Yürüyüşü’nü Anadolu yakasından saat 18.30’da başlatacak.

5 Temmuz Darbe Girişimi'nin birinci yıldönümünde düzenlenecek anma törenlerinin taslak programını açıkladı. 11 Temmuz Salı günü başlayacak etkinlikler, 16 Temmuz Pazar gecesine kadar yurtiçinde ve yurtdışında devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tüm yurtta gerçekleştirilecek etkinliklere bütün vatandaşlar davet edildi.

11-16 Temmuz haftası taslak programı ise şöyle olacak:

11 TEMMUZ SALI

15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret

Öğle namazını müteakip 81 ilde ulu camiler ve selatin camilerinde mevlid-i şerif okunması ve yemek verilmesi

15 Temmuz konulu fotoğraf sergilerinin açılması

15 Temmuz haftası boyunca büyükelçiliklerde 15 Temmuz anma programları düzenlenmesi, basın bültenleri yayınlanması ve yabancı kamuoyunun bilgilendirilmesi

Hafta boyunca ana akım ve sosyal medyada 15 Temmuz ile ilgili mesajların yayınlanması

12 TEMMUZ ÇARŞAMBA

SETA Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan 15 Temmuz Sempozyumu (Haliç Kongre Merkezi)

Ankara'da düzenlenecek olan TOBB Uluslararası İş Dünyası Toplantısı

15 Temmuz Milli İrade Zaferi'nin Analizi kitabının tanıtım toplantısı (AK Parti Genel Merkezi)

15 Temmuz Meydanların Dili Sergisi (AK Parti Genel Merkezi)

13 TEMMUZ PERŞEMBE

Şehit yakınları ve gazilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Anma Programı

14 TEMMUZ CUMA

81 ilde okunan hatm-i şeriflerin duasının Millet Camii'nde yapılması

Ankara'da düzenlenecek olan 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli

Şehit yakınları ve gazilerimizle 81 ilde akşam yemeği

15 ve 16 TEMMUZ

ANKARA

13.00 – Meclis Özel Oturum

15.00 – Ankara'da uluslararası basın mensupları ile buluşma

İSTANBUL

18.30 – Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)

20.00 – Milli Birlik Yürüyüşü'nün tören alanına varışı

20.35 – Mehteran Takımı

21.15 – Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına şehit yakınları ve gazilerle teşrifleri

21.30 – Kur’an-ı Kerim Tilaveti / Dua

22.05 – 15 Temmuz Belgeseli

22.30 – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitapları

23.15 – 250 şehidin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması

23.30 – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ‘Şehitler Makamı’nın açılışı

23.45 – Video Mapping uygulaması – AKM

00.13 – Tüm Türkiye'de sela okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması

16 TEMMUZ

ANKARA

00.13 – Tüm Türkiye'de okunan selalar ile Milli Birlik Yürüyüşünün başlaması

(Kızılay Meydanı – TBMM)

01.00 – TBMM tören alanına geliş

02.00 – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması

02.05 – Kur’an-ı Kerim Tilaveti – Dua

02.32 – Protokol konuşmaları (Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Binali Yıldırım, Sn. İsmail Kahraman, Sn. Recep Tayyip Erdoğan)

03.10 – 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı’na ve Meclis Başkanı’na teslim edilmesi

03.15 – Video Mapping uygulaması- TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı

04.50 – Millet Camii'nde sabah namazının kılınması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları

Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00'te sona erecek.”