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15 Temmuz davasında 24 asker ifade verdi

FETÖ’nün darbe girişiminde darbeci askerlere destekle görevlendirilen ve aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu, 75 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında 24 tutuklu sanığın savunmaları tamamlandı.
00:2214 Mart 2017
Gündem
15 Temmuz davasında 24 asker ifade verdi
FETÖ’nün darbe girişiminde darbeci askerlere destekle görevlendirilen ve aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu, 75 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında 24 tutuklu sanığın savunmaları tamamlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunda bugün ilk duruşması görülen davada, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Gün boyu devam eden duruşmada aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 72'si tutuklu 75 sanıktan 24 tutuklu sanık savunmalarını tamamladı.

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“DARBE GİRİŞİMİNİ KARAKOLDA ÖĞRENDİM”

Tutuklu sanıklardan olan Ahmet Emre Yönder ise pilot olmak için asker olduğunu, FETÖ'yle ilgili hiç kimseyle bağlantısının bulunmadığını beyan etti.”Kendi insanıma kurşun sıkacak kadar hain değilim” diyen Yönder, “Nereye gideceğimiz söylenmedi. Aracın en arkasındaydım ve komutanla muhatap olamadım. Acil ihtiyaçlarımızı bile gideremedik. Trafiğin durduğu yerde biz de durduk, polisler gelince zorluk çıkarmadan teslim olduk. Darbe girişimi olduğunu karakolda öğrendim” dedi.

Mahkeme Başkanı Hulusi Pür'ün, Yönder'e, savunmasını kiminle hazırladığını sorması üzerine Yönder, arkadaşıyla beraber savunma hazırladıklarını söyledi.

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“ARKADAŞIMIZ SAKAT OLUNCA BEN KATILDIM”

İfade veren sanıklardan Ahmet Rıdvan Özkaynak, “Gidecek olanların listesinde yoktum. Arkadaşımız sakat olunca yerine ben katıldım. Araçla hareket ettikten sonra İstanbul'da durduğumuzda komutanımız halka, 'Güvenlik sebebiyle öğrencileri Hava Harp Okuluna götüreceğiz' dedi. Darbe girişimini karakolda öğrendim” diyerek kendisini savundu.

Benzer şekilde ifade veren diğer sanıklarda suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme diğer sanıkların savunmaların alınmasıyla devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

 

 

Son güncelleme: 00:2414.03.2017
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