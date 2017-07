15 Temmuz kahramanları anılıyor

Türkiye, Cumhuriyet ve demokrasi tarihimize kara bir gün olarak geçen 15 Temmuz'un yaralarını sarmaya devam ederken, o gün darbecilere dur diyebilmek için göğüslerini siper eden ve hainlerin kan kusan silahlarından çıkan mermilerle şehit düşen vatan evlatlarını anıyor. Bugün başlayan törenler yurdun dört bir yanında devam ediyor. Darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainler tarafından Ankara'da katledilen ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç için de Adana'daki şehitlikte AB Bakanı Ömer Çelik'in katılımıyla anma töreni düzenlendi. Şehit polislerin anne ve babasın çocuklarının mezar taşlarına sarılıp dakikalarca gözyaşı dökmesi orada bulunan herkesi ağlattı.

Helikopter pilotluğu eğitimi almak için Ankara’ya giden ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainler tarafından Gölbaşı’na yapılan hava saldırısında şehit edildi.

Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle kent protokolü ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in katılımıyla ikiz kardeşlerin mezarının bulunduğu Ali Hocalı Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törende, ikiz kardeşlerin annesi Senem Oruç ve babası Ali Oruç, çocuklarının mezar taşlarına sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, evlatlarının şehitlik mertebesine ulaştığını belirtip daha fazla mezar başında ağlamamalarını öğütleyerek, anne ve babayı mezar başından uzaklaştırdı.

Evli olan her iki şehidin de eşleri güçlükle ayakta durabildi. Fenalaşan anne Senem Oruç’a sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Ali Oruç ise FETÖ’ye tepki gösterdi.

Kent protokolü şehit kardeşlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Tören, dualarla son buldu.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN İSTANBUL’DAKİ ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Tüm yurtta sabah namazının ardından 15 Temmuz şehitlikleri ziyaret edildi. İstanbul'da Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Yıldırım burada 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Yıldırım'ın ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz Şehitliği'ne geldi.

BURSA'DA ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Bursa’da ise Ulucamii'ye sabah namazına gelen cemaate sabah namazının ardından cami avlusunda çorba ikram edildi. AKP İl Başkanı Cemaletin Torun, hain FETÖ mensuplarının ülkeyi işgal etmeye çalıştıklarını aktarırken, şunları söyledi:

“Türkiye çok önemli bir süreci aziz milletin ferasetli ve dik duruşuyla, canını ortaya koymasıyla atlattı. O günkü olaylarda 250 şehidimiz ve 2 bin 194 gazimiz oldu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimizi de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu olayları unutmamak ve unutturmamak adına bu tür etkinlikleri her yıl düzenleyeceğiz. Etkinlikleri Ulucamii'de kıldığımız sabah namazıyla başlattık. Her gün etkinliklerimiz devam edecek. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutacağız. Orada çok farklı etkinliklerimiz olacak. Bu tür etkinliklerimizi her yıl gerçekleştireceğiz.”

Ulucamii’de dağıtılan çorbanın ardından AKP il başkanı Cemaletin Torun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, AKP Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Pınarbaşı Şehitliğine yürüdü. Şehitlikte 15 Temmuz şehitleri için Kuran’ı Kerim okunduktan sonra edilen duaların ardından vatandaşlar dağıldı.

“15 TEMMUZ VE KALKINMA KONFERANSI” ANKARA'DA YAPILACAK

Ankara Valiliği himayesinde, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilecek olan '15 Temmuz ve Kalkınma Konferansı’nda 15 Temmuz hain darbe girişimi ve girişimin ardından yaşanan ekonomik gelişmeler ile alınması gereken önlemler tartışılacak. Ankara Valiliği himayesinde, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen ‘15 Temmuz ve Kalkınma Konferansı’, 13 Temmuz 2017 tarihinde Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu'nda saat 09.00’da düzenlenecek.Konferansta, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve girişimin ardından yaşanan ekonomik gelişmeler ile alınması gereken önlemler ‘kalkınma’ başlığı etrafında tartışılacak.

Cumhuriyet tarihinin en kanlı girişimi olan 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimiz ve yaralanan gazilerimiz, düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın teşriflerinin beklendiği 15 Temmuz ve Kalkınma Konferansı'na; Sabah Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih Hasdemir’in moderatörlüğünde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP MKYK Üyesi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek konuk konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran protokol konuşmalarını gerçekleştirecek. İki oturum halinde düzenlenecek konferansta basın, akademi ve sanayi dünyasından alanında seçkin panelistler, 15 Temmuz öncesi ve sonrasına dair değerlendirmelerini paylaşacaklar. Ülke tarihinin en kanlı olaylarından biri olarak tarihe geçen 15 Temmuz benzeri olayların yaşanmaması için yapılması gerekenlerin ele alınacağı konferansta, ülkemizin kalkınması için yapılması gerekenler konuşulacak. 13 Temmuz 2017 saat 09.00’da Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan 15 Temmuz ve Kalkınma Paneline tüm vatandaşlar davetli.

249 TAKSİCİ, 249 ŞEHİDİN ANISINA KONVOY OLUŞTURDU

BağcılarBelediyesi, “10 Temmuz Dünya Taksiciler Günü”nde 15 Temmuz Şehitleri anısına 249 taksi konvoyu oluşturdu. 15 Temmuz şehitlerini unutturmamak amacıyla düzenlenen etkinlik Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 249 taksici esnafı, Bağcılar Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi.

249 taksici ve konvoya katılan vatandaşlar, Bağcılar'dan hareket ederek Basın Ekspres üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayını durdurmak için basılan CNN Türk ve Kanal D binalarının olduğu yere gelerek Doğan Medya önüne karanfil bıraktılar.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tankın önüne yatabilen hatta tankın altına yatıp kalktıktan sonra yine tankın altına giren bilen başka bir millet var mıdır bilmiyorum. Ancak Çanakkale ruhuna sahip vatanı, milleti ezanı, bayrağı için canını seve seve feda eden Türk milletinde olur” dedi.

15 TEMMUZ’U EN İYİ ANLATAN MAKALE BELLİ OLDU

15 Temmuz darbe girişimini ve yurdun dört bir yanında darbeye karşı koyulan ulusal direnişi en iyi anlatan İngilizce makaleler belli oldu. 8 ayrı kategoride 24 ödülün verildiği yarışmada dereceye giren isimler toplam 80 bin TL ile ödüllendirilecek. Usta kalemler, 14 Temmuz Cuma günü saat 21.00’da düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nin 15 Temmuz darbe girişimini ve o gece yurdun dört bir yanında ortaya koyulan ulusal direnişi dünya kamuoyuna anlatmak için düzenlediği Uluslararası İngilizce Makale Yarışması’nda 15 Temmuz gecesini en iyi anlatan makaleler belli oldu. 8 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, dereceye giren makaleler Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve İspanyolca başta olmak üzere birçok dilde yayınlanacak. Tüm kategorilerde dereceye giren ilk üç ismin ödüllendirileceği gecede kazanan isimlere toplam 80 bin TL para ödülü verilecek.

8 AYRI KATEGORİDE TOPLAM 80 BİN TL ÖDÜL

Dereceye giren makalelerin çok sayıda dile çevrilerek yayınlanacağını belirten Başkan Aydın, “Amacımız tüm kıtalardaki insanların bu bilgilere ulaşmasını sağlamak. Bu sebeple yarışmada dereceye giren eserler çok sayıda dile çevrilip kitap haline dönüştürülecek. Böylece, milletimizin olağanüstü direnişi hem dünya çapında duyulacak hem de benzeri saldırılarla karşılaşma ihtimali olan diğer devletler de bizim bu tecrübemizden faydalanacak. Çünkü 15 Temmuz direnişi, sadece Türkiye’ye özgü değil tüm insanlığa örnek olacak bir direnişti” ifadelerini kullandı. Darbe ve direnişin farklı yönlerinin ele alınmasını sağlamak için İngilizce, Arapça, Rusça ve İspanyolca başta olmak üzere birçok dilde çevrilecek olan makaleler, yarışmaya özel hazırlanmış web sitesinde yayınlandıktan sonra kitap haline dönüştürülecek.

