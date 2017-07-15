15 Temmuz Parkına zaman kapsülü

15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden demokrasi şehitlerini unutmamak ve unutturmamak adına İzmit Belediyesi bir anıt park yaptı. Parka yerleştirilen zaman kapsülü 50 yıl sonra açılacak.

Demokrasi şehitlerinin adlarının yaşatılması amaçlanan projede 15 Temmuz gecesi Türk milletinin verdiği mücadele yeniden yaşatılacak.

Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaklaşık bin 875 metrekarelik bir alanda yaptırılan anıt parkın açılışına Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Türk milleti olarak her türlü koşulda birlik ve beraberliğimizi korumalı ve kollamalıyız. İzmit Belediyesi bu konularda özgün projeler üreten bir belediyedir. Daha önce Kınalı Asker Parkımızı, Yahya Kaptan Anıtını, Fatma Seher Anıtını, Kafkasya Göçünü anlatan anıtı gibi bir çok çalışma yaptık. Tarihi dokulara bu dönemde elimizden geldiği kadar dokunduk ve restorasyon çalışmaları yaptık. 15 Temmuz'dan bu yana o destanı yarına taşımaya çalıştık. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un isminin yaşatılmasıyla başladık çalışmalarımıza depremin yıl dönümünde açacağız, Deprem Müzesi ve eğitim merkezinin ismini veriyoruz. Kahraman Muhtarımız Mete Sertbaş'ın ismini parkımıza verdik. 15 Temmuz ruhunu bir nebze olsun hissettiren büyük anıtımızın açılışını yaptık. Bugün de temalı anıt parkımızı açıyoruz. Burada yapılan kahramanlıkların bazıları sergilendi. 50 yıl sonra açıldığında içerisinde, sayın Cumhurbaşkanımızın hain darbeye karşı ilk emri verdiği ses konuşması, Başbakanımızın yaptığı bilgilendirmenin yer aldığı kapsülü hazırladık. 50 yıl sonrakilere aktarılmasını sağlayacağız, Allah kimseyi vatansız etmesin. Bizim Türkiye'den başka vatanımız yok. 15 Temmuz gibi, feto ya da başka hainlerin saldırısına yine aynı ruhla karşı koyacağız. Bu mücadele sonsuza kadar devam edecek. Hakla batılın mücadelesidir. Bizlere düşen bu kahramanları unutmamak, bu gazilerimizi unutmamak, bunları yeni nesillere aktarmaktır. Vefa olarak da bu tür dokunuşlarla bir nebze olsun, görevimizi yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşamak” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'nda, vatanı için gözünü kırpmadan canlarını fedan edenlerin isimlerinin yanı sıra darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler yer alıyor.

Anıt parkta, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananları anlatan rölyefler, 15 adet insan figürlerinden oluşan, dua eden, bebek, çocuk heykeli, 3 adet demokrasiyi, görev şehitlerini anlatan anıt, sembolik olarak 15 Temmuz şehitler köprüsü (İstanbul Boğaziçi Köprüsü), süs havuzu, çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları yer alıyor.

2067’DE AÇILACAK

Türkiye'de ilk kez yapılan bir uygulama olan kapsülde Başkan Doğan'ın park açılışındaki konuşması da yer alıyor. Kapsülün içeriğinde, şehitlerimize ait materyal ve hayat öyküleri, gazilerimize ait kahramanlık hikayleri ve materyaller,15 temmuz süreci ve kronolojik sunum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti sokağa davetinin video kaydı, devlet kanalı TRT'de darbe bildirisinin okutulması, basın görüntüleri ve mobese kayıtları yer alıyor. Zaman Kapsülü için Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Derneği de ürünlerin elde edilmesine katkı sağladılar. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından zaman kapsülünün kapağı 15 Temmuz 2067 tarihinde açılmak üzere Anıtlar Yüksek Kurulu'na teslim edildi.

İHA