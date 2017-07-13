15 Temmuz Şehitler Köprüsü törenlere hazırlanıyor

15 Temmuz'un yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan Şehitler Anıtı'nın büyük bölümü tamamlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak törenler için ise üzerinde led ekran ve ses sistemlerinin bulunduğu büyük bir konuşma platformu inşa ediliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası çıkışında yapımına başlanan eşkenar beşgen mimariye sahip anıt tamamlanmak üzere. Şu anda anıtı Cumartesi akşamı yapılacak şehitleri anma törenine yetiştirmek için bölgede hummalı bir çalışma sürüyor. Anıtın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da eş zamanlı yapılıyor.

KÖPRÜ GİRİŞİNE DEV PLATFORM İNŞA EDİLDİ

Öte yandan 15 Temmuz’da yapılması planlanan etkinlikler için düzenlenecek tören içinde hazırlıklar aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı tören için 15 Temmuz Şehitler köprüsünün Anadolu yakasında bulunan alana büyük platforma inşa ediliyor. Üzerinde led ekranlar ve ses sistemleri bulunan platformun yapımı tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. (DHA)