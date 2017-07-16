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15 Temmuz Şehitleri Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında dün 12:00'da araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sabah 07:30'da yeniden trafiğe açıldı.

07:4216 Temmuz 2017
Gündem
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü trafiğe açıldı
15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında dün 12:00'da araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sabah 07:30'da yeniden trafiğe açıldı.
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