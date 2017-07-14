15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nden darbe girişimi görüntüleri

İddianameye 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların MOBESE'ye yansıyan görüntüleri de girdi. İşte ilk kez yayınlanan o görüntüleri...

Görüntülerde 22.09’da darbeci askerlerin köprünün Anadolu Yakası girişini kapattıkları görülüyor. Yine görüntülerde vatandaşların köprünün Anadolu Yakası girişinde toplanmaları, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine doğru ateş etmeleri görülüyor. Köprü güvenlik kameralarından ve MOBESE kameralarından elde edilen görüntülerde darbeci komutanın askerlere verdiği ateş emri de çok net bir şekilde görülüyor. Darbecilerin ateş etme anında vatandaşların yerlere yatmaları, bazı vatandaşların ise vurulma anları da görüntüler de yer aldı. İki polisin darbeci askerler tarafından derdest edildiği anlar da kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheli binbaşı Ahmet Taştan’ın çökme pozisyonunda nişan alır vaziyette bekleyen askerlere ateş emri verdiği, askerlerin de ateş ettiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise darbecilerle konuşmaya gelen motosikletli kişinin ayağından vurulması görülüyor. Yine elinde Türk bayrağı olan vatandaşların vurulma anı da güvenlik kameralarına yansıyor. Yine darbecilerin tankla ateş etme anı da görüntülerde yer alıyor. Görüntüler, vatandaşların sabahın ilk ışıklarıyla darbecilerin üzerine yürümesiyle son buluyor. (DHA)