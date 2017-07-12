15 Temmuz sempozyumu

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında İstanbul’da konuştu. Yıldırım anma etkinliklerinin 16 Temmuz’a kadar 81 ilde süreceğini belirterek “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamayan kimse yok. FETÖ’cü hainler 1 dolara inançlarını, milletini, vatanı, ruhlarını, üniformalarını sattılar” dedi. Başbakan OHAL Komisyonun 17 Temmuz’dan itibaren çalışmaya başlayacağını da açıkladı.

Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bu ülkede darbe girşimi görmemiş insan yok” diyen Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Umut ediyorum ki 15 Temmuz 2016’dan sonra dünyaya gelen yavrularımız böyle acılar yaşamasın. Şehitlermizi anma etkinlikleri 81 ilde 16 Temmuz sabahına kadar sürecek. Hainler bir dolara üniformalarına, inançlarını, bayraklarını sattılar. O gece Anadolu’nun her köşesinde meydanlara inen yalnız millet olma şuurunu ortaya koymadı. O milyonlar ülkesiyle kurduğu aidiyetin boyutunu cümle aleme gösterdi.

Art arda bombalar yağarken, alçak uçuşlarla, sonic patlamalarla şehirdeki binaların camları aşağı inerken milletin korkacağını hesap ettiler ama çok yanıldılar. Birbirlerini o güne kadar tanımamış insanlar ölümüne kardeş oldu. O gece milletimiz Türk milletinin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği gündür.

Kimse merak etmesin

Kimse merak etmesin, buradan açıkça söylüyorum. Bu hainler hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde alacaklar. Bunların pişkin, pişkin arsızca masum rolü oynamalarından hiç ama hiç kimse etkilenmesin. Milletimizin, özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönlü ferah olsun. Meclis’i bombalayan, Özel Harekatı bombalayıp 53 şehidimizi verdiğimiz o manzarayı yaşatan… ‘Biz bir şeyden haberdar değildik, teröristlerle savaşıyoruz zannettik’ yalanları, saçmalıkları kendilerini kurtaramayacak.”