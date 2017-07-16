15 Temmuz töreninde Davutoğlu detayı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, İstanbul ve Ankara'da birçok programa katıldı. Öğle saatlerinde Meclis'te başlayan programlara; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç gibi isimler de eşlik etti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'objektiflere yansımaması' ise sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. İşin aslı ise ilerleyen saatlerde ortaya çıktı. Davutoğlu'nun geceyi memleketi Konya'daki 15 Temmuz anmasında geçirdiği sabah saatlerinde ise uyumadan Ankara'ya gelerek anıt açılışına katıldığı öğrenildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün gece memleketi ve seçim bölgesi Konya’daki 15 Temmuz anma programına katıldı. Mevlana Meydanı’nda düzenlenen törenlere katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk milletinin en büyük imtihanı 15 Temmuz gecesi verdiğini belirtti.

Davutoğlu, şunları söyledi: ”15 Temmuz gecesinin imtihanı en ağır imtihandı. Çanakkale zordu, Sarıkamış zordu, ama düşmanı biliyorduk, kime karşı yürüyeceğimizi biliyorduk. 15 Temmuz gecesi içimize giren bu FETÖ hainleri en aşağılık düşmandan daha aşağılar. Çünkü bu milletin kıt kaynaklarından elde ettiği uçakları, mermileri, millete yönelttiler. Ama milleti pes ettiremediler. Onların karşısında silahsız, ama imanlı bir millet vardı. Onlar Pensilvanya´dan talimat alıyordu. Bu millet, bu milletin içinden çıkan Cumhurbaşkanı´ndan talimat aldı. Bu millet yüreğinden talimat aldı, Hz. Mevlana´dan talimat aldı.”

Sabah namazına kadar süren programdan gecenin ilerleyen saatlerinde ayrılan Davutoğlu, Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Külliyesinin karşısında bulunan Şehitler Abidesi törenine katıldı. (Ajanslar)