’15 Temmuz’a giden yolda taşlar 2010’da döşendi’

Referandum çalışmaları kapsamında "hayır" kampanyası yürüten Meral Akşener, Tuzla'da yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'a giden yolda taşlar 2010 anayasa referandumunda döşendi. Devlet yönetme eksikliği, hükumet idare etme eksikliği, senden ve benden diye insanları ayırma psikolojisi 15 Temmuz'a sebep oldu. Bu millet onların kepaze ettiği devleti sokaktan, köprüden topladı, getirdi" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında "hayır" kampanyası yürüten Meral Akşener, Tuzla'da yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'a giden yolda taşlar 2010 anayasa referandumunda döşendi. Devlet yönetme eksikliği, hükumet idare etme eksikliği, senden ve benden diye insanları ayırma psikolojisi 15 Temmuz'a sebep oldu. Bu millet onların kepaze ettiği devleti sokaktan, köprüden topladı, getirdi" dedi.

Partisinden ihraç edilen MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, referandum sürecinde yürüttüğü kampanyalar kapsamında Tuzla’da düzenlenen “Milli İradenin önemi” konferansına katıldı. Şehitler Caddesi’nde bulunan bir lokantada yapılan toplantı saat 20.00 sıralarında başladı.

“İÇ POLİTİKADA ‘EVET’ OYUNU YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Salonda toplananlara hitap eden Akşener, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin danışıklı dövüş olduğunu iddia ederek, “Hollanda’da bakanımıza yapılanlara çok üzüldüm. Bunların hepsine karşı çıktık. Yaptırım yapın, arkanızdayız dedik. Hollanda ile bizimkiler arasında bir kayıkçı kavgası var. İki tarafta da seçim var. Dolayısı ile olan bize olacak. İç politikada ‘Evet’ oyunu yükseltmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye’de bir şeyleri bir türlü geremediler” dedi.

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“2010’DA HSYK VE ANAYASA MAHKEMESİNİ ELE GEÇİRMEK ÜZERE O ANAYASA GEÇTİ”

Akşener, “Şimdiki anayasa değişikliği paketinin 2010’daki anayasa değişikliğinde yürürlüğe girseydi, Reza Zarrab Maliye Bakanı olurdu. Adalet Bakanı Zekeriya Öz olurdu. Milli Savunma Bakanı Adil Öksüz olurdu. Diyanet İşleri Başkanı Egemen Bağış olurdu. Fetullah Gülen Başkan Yardımcısı olurdu. Hayal edin, 2010’da bu maddeler kabul edilseydi, bunlar yaşanabilirdi. 2010’da HSYK ve Anayasa Mahkemesini ele geçirmek üzere o anayasa geçti. Sonuçta 15 Temmuz’a giden yolda taşlar 2010 anayasa referandumunda döşendi. Devlet yönetme eksikliği, hükümet idare etme eksikliği, senden ve benden diye insanları ayırma psikolojisi 15 Temmuz’a sebep oldu. Bu millet onların kepaze ettiği devleti sokaktan, köprüden topladı, getirdi” diye konuştu.

“HAYIR’ ÇIKARSA CUMHURBAŞKANI BİR HAFTA EVDEN ÇIKMAZ”

Meral Akşener 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasında “Hayır” çıkması durumunda ülkenin huzura kavuşacağını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı bir hafta evden çıkmaz. Milletle inatlaşmaz. Bu millet siyasetçiyi bu referandumda zapturapt altına alır. Artık öznenin millete hizmet olduğu bir mücadele, rekabet dönemini siz başlatmış olursunuz. Yani asgari ücretler konuşulur. İşsizlik konuşulur. Yüzde 24’e yükselen genç işsizliği nasıl çözeceğimiz konuşulur. Hollanda ile dövüşmek konuşulmaz. Hilal, Haç kavgaları konuşulmaz. Anamıza sövülmez, bizlere hakaret edilmez. Çünkü millet efendidir, asıldır. Sonuç itibarıyla siyasetçiyi zapturapt altına alır. Bu sonuç Türkiye’nin gerçek gündemine dönmesini getirir. Huzurun mecburen iktidar tarafından tesis edilmesi gereken bir dönem başlar” dedi.

“DEVLET BEY GİTMEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR”

Meral Akşener anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmemesi durumda salondan yükselen MHP lideri Devlet Bahçeli ne yapar? sorusuna ise, “Devlet bey gitmemek için her şeyi yapar. Sizin iradeniz galip geleceği için dayanabilir mi bilmiyorum” diye cevap verdi. Akşener konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

DHA