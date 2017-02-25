15 Temmuz’da 700 Harbiyeli Ankara’ya götürülmeye çalışılmış

15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki Harbiyelilerin Ankara’ya sevkini sağlamaya çalışan 27 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 700 öğrencinin darbe teşebbüsünde kullanılmak üzere götürülmek istendiği sanıkların bununla neye hizmet ettiklerini çok iyi bildikleri vurgulandı

Isparta’da 15 Temmuz hain darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında kursa katılan 700 harbiye öğrencisini darbecilere destek için Ankara’ya götürmeye çalışan aralarında eski Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya’nın da bulunduğu 27 sanık hakkında hazırlanan iddianame Isparta 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede, 700 öğrencinin darbe teşebbüsünde kullanılmak üzere götürülmek istendiği sanıkların bununla neye hizmet ettiklerini çok iyi bildikleri vurgulandı.

‘Harbiyelileri Ankara'ya götüreceklerdi’

Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı tarafından hazırlanan 138 sayfalık iddianamede darbe girişimi gecesi Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında kursiyer olarak bulunan 700 Kara Harp Okulu öğrencisinin Ankara’da darbe teşebbüsünde kullanılmak üzere otobüslerle Süleyman Demirel Havaalanına buradan da Ankara'ya sevk edilmek istendiği belirtildi.

‘Darbe hazırlığı toplantısı yapılmış’

Darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında yapılan eylemlerin anlatıldığı iddianamede Dağ Komando Okulunda Kurmay Başkanı Devran Çetinkaya'nın, darbe girişimi günü öğle saatlerinde Isparta'ya geldiği, darbe girişiminin Isparta ayağında etkin olan eski 40. Piyade Eğitim Alay Komutanı sanık Ahmet Yıldırım'ın makamına giderek darbe hazırlığının nasıl yapılacağı konusunda toplantı yaptıkları, Yıldırım'ın aldığı talimatları eski Isparta Tugay Komutanı tutuklu sanık Mustafa Kurutmaz'a ilettiği ifade edildi. Çetinkaya'nın kalkışma gecesi Isparta'da bulunan, davanın bir numaralı tutuklu sanığı eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Metin Akkaya'yı arayarak Kuvvet Harekat Başkanlığından ve Harp Okulu Alay Komutanlığından harbiyelilerin Ankara’ya gönderilmesi yönünde talimat olduğunu söylediği, Çetinkaya'nın astlarını çağırarak ‘Harp Okulu Ankara’ ya gidecek, havaalanına personel taşımak için ne kadar araç var ise hazırlansın' şeklinde talimat verdiği kaydedildi.

Araç bulamayınca Tugay'dan istemişler

İddianamede, Genelkurmay Başkanlığını ele geçiren darbeciler tarafından gönderilen sözde sıkıyönetimi direktifiyle Isparta Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilen sanık Metin Akkaya'nın darbe girişiminin en önemli planlayıcı ve uygulayıcılarından olan Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığında görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz'den Harbiyelilerin Ankara'ya sevkine ilişkin emir aldığı belirtildi. Akkaya'nın Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ü arayarak belediye otobüslerinin nizamiyeye gönderilmesini istediği, ancak Şengöl'ün otobüslerin hiçbir şekilde gönderilmemesi yönünde Vali Şehmus Günaydın'ın talimatı olduğunu söyleyerek araç göndermediği vurgulandı. Araç sayısının yetersiz olması üzerine sanık Devran Çetinkaya'nın Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını arayarak, araç hazırlayıp ‘Eğirdir'e gönderin' emri verdiği, bunu öğrenen eski Isparta Tugay Komutanı Mustafa Kurutmaz'ın araçların hazırlanmasını emrettiği iddianameye yansıdı.

Kalkışma olduğundan haberleri vardı

Sözde sıkıyönetimi direktifi sonrası sanık Metin Akkaya'nın emriyle personelin komutanlığa çağrıldığının belirtildiği iddianamede, Başbakan Binali Yıldırım'ın kalkışma olduğu ve buna izin verilmeyeceği yönündeki açıklamaların haber sitelerinde yayınlandığı, şüphelilerin de bundan haberdar olduğu vurgusu yapıldı. İddianamede askeri kamuflajlı, hücum yelekli, kompozit başlıklı şekilde içtima alanında toplanan Harbiyeli 127 öğrencinin Akkaya'nın emriyle Süleyman Demirel Havalimanına gitmek üzere yola çıktıkları, ancak havalimanına izinsiz ve kontrolsüz girişleri önlemek amacıyla yol kapaması yapıldığı ve havalimanı pistine uçak inişlerinin önüne geçmek için tedbir alındığı kaydedildi. Havalimanına uçak inmesinin mümkün olmaması ve gelmek üzere yolda olan bir uçağın da olmaması nedeniyle Akkaya'nın ‘geri dönün' emri verdiği, geri döndürülen Harbiyelilerin Atabey kavşağında yolun kapatılması nedeniyle Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına götürüldüğü belirtildi.

Konvoyların geçişine izin verilmedi

Öte yandan Eğirdir'de kışladan çıkan 117 Harbiyeliyi taşıyan otobüslerin geçişine izin verilmediğinden kışlaya geri döndükleri, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinden, Eğirdir’de bulunan Harbiyelileri alarak havalimanına götürmek üzere hareket eden konvoyun geçişine de yolu kapatan emniyet ekiplerince izin verilmediğinden araçların komutanlığa döndüğü bilgisine yer verildi. Araçların geçişinin engellenmesinin ardından sanık Akkaya'nın, darbecilerin karşısında duran dönemin İl Jandarma Komutanı İsmail Cömert'i arayarak yolu açmalarını istediği, Cömert'in yolu açmayacaklarını, yolda 10 bin vatandaş olduğunu, gelirlerse polisin de kendilerinin da ateş açacağını söylediği ifadelerine yer verildi. İddianamede şüphelilerin, tümene çağrılan Eğirdir Jandarma Komutanı Erhan Arslan'dan, Isparta'dan çıkan ancak polis tarafından durdurulan araçların getirmesini istediği, ancak Jandarma Komutanı Cömert'ten kesin emir alan Arslan'ın bu emri uygulamadığına değinildi.

Metin İyidil'den birlik hazırlama emri

İddianamede Harbiyelilerin sevkini başaramayan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olacağını anladıkları, sanık Akkaya'nın tavır değişikliğine giderek saat 01.30 sıralarında tümende görevli komutanlarla toplantı yaparak kışla emniyetinin güvenliğini sağlamak için emir verdiği belirtildi. Akkaya'nın sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olan eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil'le telefonda görüştükten sonra aynı isimlerle toplantı yaparak, “Arkadaşlar Genelkurmay ele geçmiş, Meclis bombalanmış, Özel Kuvvetler ele geçmiş, Ankara’nın üstünde jetler uçuyormuş, her yer kıyamet günü gibi, biz de ihtiyaç olması halinde üst komutanlık emriyle bir birlik teşkil edeceğiz” dediği belirtildi.

Birliklerin listesi imha edilmiş

Akkaya'nın, İyidil'in talebi ile Ankara’nın ihtiyacı olacağı gerekçesiyle hiçbir planda yeri olmayan birlik hazırlanması emrini uygulamaya çalıştığı ve bu yönde silahlı birlik oluşturulmasına yönelik emir verdiği, Ankara’ya götürülmesi düşünülen bu birliklerin Ankara’da hangi amaçla kullanılacağı hususunun ancak bunu kararlaştıran Metin İyidil ile Metin Akkaya, Devran Çetinkaya ve Okul Komutanı Yaşar Uçan tarafından bilindiği vurgulandı. Ankara’ya gitmek için oluşturulan birliklere ilişkin listenin şüpheliler tarafından imha edilmesinin şüphelilerin niyetlerinin temiz olmayabileceğini gösterdiğine dikkat çekilen iddianamede, Akkaya'nın delil bırakmamak için odasında bulunan çok sayıda evrakı imha ettiği ve kamera kaydına düşmemesi için gizlice çay ocağının penceresinden dışarıya attırdığı da tanık ifadelerine yansıdı.

Üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

İddianamede, şüphelilerin Harbiyelileri Ankara'ya sevk etmeye çalışarak neye hizmet ettiklerini çok iyi bildikleri ifadesi yer alırken, “Öğrencilerin Ankara’ya götürülme gerekçesinin bu öğrencileri darbe teşebbüsünde kullanmak olduğu anlaşılmaktadır” denildi. Isparta 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 27 sanık hakkında TBMM’yi ortada kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı suç örgütüne üye olma ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından ayrı ayrı üçer defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. (İHA)