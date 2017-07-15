15 Temmuz’un birinci yılı… Meclis’ten canlı yayın

TBMM, hain darbe girişiminin birinci yıldönümü vesilesiyle özel oturumda toplanıyor. Oturuma AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Erdoğan salona girerken; CHP ve HDP'li vekillerin ayağa kalkmadıkları gözlendi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın açılış konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Yıldırım'ın ardından kürsüye CHP lideri Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu'nun ardından HDP adına Ahmet Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüye gelecek.

TARİHİ OTURUMDAN NOTLAR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis’e saat 13:00 sıralarında geldi. Törene, yüksek yargı ve askeri heyet de tam kadro katılıyor. Yabancı büyükelçiler locası da doldu.

ERDOĞAN GELİNCE AYAĞA KALKMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul Salonu’na girerken CHP ve HDP’li vekiller ayağa kalkmadı.

İLK KONUŞMAYI TBMM BAŞKANI KAHRAMAN YAPTI

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman 15 Temmuz Meclis Oturumunun açılış konuşmasını yaptı. Kahraman “Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri davetliler aziz ve milletimin meclisteki değerli üyeleri meclisimizin 26. döneminin ikinci yasama yılının 111.’inci birleşimini açıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımız yüce meclisimizi onurlandırmışlardır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anma görüşmelerine geçiyoruz. Devletimizi yıkmak milletimizi dağıtmak isteyen hainlerin kalkışmasının birinci yılında bu kalkışmayı unutturmamak için toplanan genel kurulumuzu selamlıyorum. Demokrasinin göstergesi sandıktır. Sandık her şeydir. Türkiye’de demokratik hayatı bazı kesintilere rağmen 1876 birinci meşrutiyete dayandırabiliriz. Türkiye her fikre ve inanca saygı gösteren halk hakimiyetine dayalı bir hukuk devletidir. Üzerimizden saatlerce uçuş yaparak helikopterden mermiler yağdırdılar. Onlar korkutmaya milletin vekillerini yok etmeye çalıştıkça. 27 milletvekili ile açtığımız genel kurula 107 milletvekili çelikten irade ile kenetlendiler. Meclis’i terk etmedik. Cesaret korkmamak değil korkuyu yenmektir. O gece TV’de darbe teşebbüsünün olduğunu görür görmez Meclis’i açma emrini verdim. Cumartesi günü bir gün sonra TBMM’yi toplantıya çağırma yetkimi kullandım. Gece üç partinin hazırladığı bildiriyi dört partinin imzasıyla ortak olarak kamuoyuna açıkladık. Cuma genel kurul toplantı günü değildir. Haftanın dört günü kendi seçim bölgelerinde bulunur milletvekilleri. Yakın olanlar meclise koştular. Hanımefendi milletvekillerinin cesaretini tebrik ederim. Bu benim hanımlara pozitif ayrıcalık gösterme isteğimden değil o günkü şevklerinden dolayı. Top yekün bütün Meclis Sütçü İmam’dı Nene Hatun’du. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oturan temsilcilere teşekkürlerimi sunmak isterim. O meşhur gecede en büyük pay Recep Tayyip Erdoğan Bey’in milleti meydanlara çağırması olmuştur. Milletlerin meydana daveti. Milli birlik beraberlik şuuru parti farkı olmaksınız ülkemizin karanlık gecede üzerine düşen görevi yerine getirdi. Ve partiler herkes elinden geleni yaptı. Lider nasıl olmalıdır sorunusunun cevabı verildi. Aziz milletimiz demokrasi nöbetine devam etti.” diye konuştu.

CHP’LİLER ‘NEDEN BİZ YOKUZ’ TEPKİSİ

Başkan Kahraman konuşmasında Meclis’in bugün 15 Temmuz gecesi anısına bastırıp tüm vekillere dağıttığı fotoğraf albümünden de bahsetti. O esnada CHP sıralarından “biz neden yokuz” tepkileri yükseldi. Bunun üzerine Kahraman; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere o gece Meclis’te bulunan CHP’lilere de teşekkür etti.

KAHRAMAN’DAN SONRA AKP ADINA BİNALİ YILDIRIM

Kahraman’ın konuşmasının ardından AKP Grubu adına, AKP Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım kürsüye geldi. Yıldırım konuşmasında “Milletin; bayrağını, vatanını, devletini canı pahasına savunan sayın Cumhurbaşkanım. Milli egemenlik makamının sayın başkanı. Milli irade emanetine ölümüne sahip çıkan Gazi Meclis’in çok değeri üyeleri değerli milletvekilleri aziz milletim hepinizi saygı ile selamlıyorum. Düşman işgalini millet destanına dönüştüreli tam bir yıl oldu. Bugün burada yeniden bir araya gelebiliyorsak, iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. 15 Temmuz milletin çıplak eller ile silahları erittiği gündür. Dünya devletlerine ‘bir millet nasıl olur dersinin verildiği’ gündür. O gece milletim kükreyip sel oldu, bendini çiğneyip aştı. O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile milyonlar devletine sahip çıkmak üzere ikinci kurtuluş mücadelesini başlattı. Destanların en güzelini yazdık. Peygamber efendimiz, Hz. Hamza’ya ‘yürüyüşün ölümü korkutuyor’ demişti. İstiklalin bir bedeli var. Bu bedeli ödedik. Türk demokrasi tarihinin utanç vesikaları oldu. Ama 15 Temmuz hepsinden daha farklıdır. İlk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi aziz Türk milleti darbelere boyun eğmedi. Gerçek anlamda ‘yeter söz milletindir’ dedi. Bir geceye 10 senelik mücadele sığdırıp bu toprakların hür ve bağımsız kalacağını bütün dünyaya sığdırdı. Ya istiklal ya ölüm diye vatanını savunan bu Meclis değil mi? O gece bu çatı bombalar altında sarsılırken milletvekillerimiz parti kimliklerini kenara bıraktı. Ülkemize sahip çıktı. Adeta bir savaş ortamında ölümüne demokrasi nöbeti milli irade nöbeti tuttu. Bombaların altında Meclis’i terk etmedi. Milletimle egemenliği düşmanlara bırakmayıp meclise ölümüne sahip çıktı.

O gece Ahmet, Mehmet yoktu. Ayşe, Fatma yoktu. 80 milyonun adı vatandı, bayraktı, istiklaldi. 1915’te Çanakkale’yi geçemeyen gafiller 2016’da İstanbul Boğazı’nı geçebileceğini mi zannetti? Millet o gece ‘Türk olmayı onur, Müslümanlığı gurur sayarım bol yıldızlı değil al yıldızlı bayrak altında saf tutarım’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in vasiyetine uygun kendine yakışanı yapmıştır.” sözlerine yer verdi.

Yıldırım konuşmasını “FETÖ ağzıyla konuşanlar, Yenikapı ruhunu taşıyamayanlar, onlar sadece kontrollü ruhlarla bir arada olabilirler” şeklinde tamamladı.

YILDIRIM’DAN SONRA MİKROFON KILIÇDAROĞLU’NDA

Yıldırım’ın ardından kürsüye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Kılıçdaroğlu özel oturumda yaptığı konuşmada şunları söyledi “FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin birinci yıl dönümündeyiz.Darbe girişimine halkımızla birlikte direnmiş Meclis’imizin değerli mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Peygamber ocağı olarak bilinen ordumuzun terör örgütüne karşı direnmesi bizlere onur verdi. Darbe girişiminin engellenmesine canı pahasına çalışan Ömer Halisdemir şahsında şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dünyanın en kanlı ve sinsi örgütlerinden olan FETÖ’nün darbesinin başarısız kılınması halkımızın demokrasiye sahip çıkmasıyla olmuştur. Bir daha darbe girişimiyle karşı karşıya kalmamak için iki temel koşul var. Demokrasinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi. Bunu 16 Temmuz 2016 günü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda da ifade ettim. Darbe girişiminin bütün boyutlarıyla masaya yatırılması gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktır.”

HULUSİ AKAR’A BAKARAK ELEŞTİRDİ

CHP lideri, locada bulunan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a doğru bakarak 15 Temmuz soruşturmasına ilişkin eleştirilerini sıraladı. CHP lideri “Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı’nın milli iradenin temsilcilerine, sizlerin arasındaki komisyon üyelerine bilgi vermesi sağlanamamıştır. Bu iki değerli bürokratın siz değerli temsilcilerin sorularına yanıt vermek yerine yazılı bilgi vermeleri kabul edilebilir değildir. Genelkurmay başkanı hangi gerekçe ve talimatla komisyona gelmeleri engellenmiştir. Bu tablo üzerinde durmamız gereken temel konudur. Pek çok karanlık noktanın aydınlanmasına ortam oluşturamamıştır. MİT Müsteşarı’nın komisyona gönderdiği yazıdan bir paragraf: ‘MİT’in daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda cemaatin darbe girişimi yapabileceğini ancak TSK’da istihbarat toplayamadığı için net bir istihbarata ulaşılamadığı ifade edilmiştir.’ Yeminli tutanak düzenlemiş MİT’in orduya bilgi verdiği ortaya çıkmıştır. Bu açıklama pek çok noktadan sorunludur. 2012 tarihinden itibaren Adil Öksüz’ün hava kuvvetleri imamı olduğu bilinmektedir. Adil Öksüz asker değildir. Sadece Adil Öksüz değil, Kemal Batmaz, Nurettin Çiçek asker değildir. Darbe toplantıları özel evlerde yapılmıştır. Adil Öksüz GPS cihazı ile serbest bırakılmıştır.

Haydi diyelim serbest bırakıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı onu neden izlememiştir. Darbe yapılmış ama bir kişi Başbakanlık Müşaviri Adil Öksüz’ü ziyaret ediyor. Söyler misiniz? Bir kişi ortalık toz duman ama bu kişi elini sallayarak Adil Öksüz ile görüşmeye gidiyor. MİT’in verdiği bilgiler bizi tatmin etmiyor. 15 Temmuz günü darbeden bilgi var mı yok mu? O konuda da en somut bilgileri önünüze koyacağım.

Binbaşı O.K. savcılığa davet ediliyor. ‘Bana ne olabileceğini sordular. Ben de büyük bir faaliyet olabileceğini hatta darbe olabileceğini söyledim. Darbe olabilir kelimesi kullandığımı çok iyi hatırlıyorum’ diyor. Bunlar üzerinde durulması gereken konular…”