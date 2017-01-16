15 yaşındaki Aleyna doku kanserine yenildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aleyna Melez, doku kanserinden yaşamını yitirdi. Aleyna'nın ölümü arkadaşları, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu dördüncü sınıf öğrencisi Aleyna Melez, geçen yıl okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken birden yere düşüp bacağından yaralandı. Melez, bu duruma önceleri aldırış etmedi. Ancak, geçen nisan ayında bacağındaki ağrıları artan Melez, ailesi tarafından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada Melez’e doku kanseri teşhisi konulup, tedavisine başlandı.

Melez, sağlık problemi nedeniyle Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’na (TEOG) giremedi. 9.5 aydır tedavi gören Melez, bugün saat 13.30 sıralarında Çeltikçi Mahallesi’ndeki evlerinde, hayatının baharında yaşama gözlerini yumdu. Ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Aleyna’nın ölümü Annesi Gönül Melez, baba Hasan Melez, kardeşleri, öğrenci arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Öğretmen ve arkadaşlarının, en büyük hayalinin Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde eğitimine devam etmek olduğunu belirtikleri Aleyna Melez’in cenazesinin evlerinin bulunduğu Çeltikçi Mahallesi’ndeki Sivaslı Camisi’nde yarın (salı) öğlen kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

DHA