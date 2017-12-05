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15 yaşındaki kız kendini asarak intihar etti!

Şanlıurfa'da, 15 yaşındaki Hatice A., evde iple kendini asarak intihar etti.

20:485 Aralık 2017
Gündem
15 yaşındaki kız kendini asarak intihar etti!
Şanlıurfa'da, 15 yaşındaki Hatice A., evde iple kendini asarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Çakırlar Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen nedenle bulanıma giren Hatice A., evde boş bir odaya girerek kendini iple tavana astı.

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Odaya giren yakınları tarafından bulunan Hatice A., asılı bulunduğu yerden indirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice A.’nın yaşamını yitirdiği saptandı.

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Hatice A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.  DHA

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