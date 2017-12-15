15 yıl yanımdaydı, FETÖ’cü olduğunu tespit edemedim

İzmir’deki “Askeri Casusluk ve fuhuş kumpası’’ davasında Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, tutuklu yargılanan eski emir subayı Albay Gürsel Yüce ile ilgili tanıklık yaptı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada üniversite öğrencisi Narin Korkmaz ve 98 kişi müşteki bulunuyor, 102 sanık ise “Terör örgütü kurma ve yönetme” ile suçlanıyor. Bu davada emir subayı emekli Albay Yüce de sanık olduğu için Büyükanıt'ın bilgine başvuruldu. Büyükanıt ifadesinde şöyle dedi: “Genelkurmay Başkanlığı görevim sırasında uğradığım iddia edilen baskı ve zorlamalar neticesinde TSK bünyesinde yuvalandığı belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına karşı operasyon yapma kararı verdiğim, ancak emir subayım Gürsel Yüce'nin FETÖ üyeliğini deşifre ederek bu operasyonu engellediğinin belirlendiği ifade edilmektedir. TSK'nın en yüksek mertebesinde bulunan Genelkurmay Başkanı'nın vereceği bir emrin, emir subayınca icrasının engellenmesi maddeten imkansızdır.”

‘HİÇBİR EMARE YOKTU'

“Genelkurmay Başkanının verdiği emirler ve kararlara ancak 2. Başkan ve karargahtaki üst rütbeli subaylar muttali olabilir. Gürsel Yüce'nin bu şekilde bir davranışı ve yapacağım operasyonu engellemesi şeklinde bir davranışı da olmamıştır. Emir subaylığım görevini yaklaşık 15 yıldan beri ifa eden Yüce hakkında bu süre içinde FETÖ terör örgütü veya sair bölücü örgütlerle irtibatı, sempatizanı veya birtakım görevler aldığına ilişkin hiçbir emare tarafımdan tespit edilmemiştir. Böylesi bir şüphe duymam halinde ivedilikle hakkında tüm yasal işlemleri başlatırdım. 2008'de emekliye ayrılmam ile birlikte emir subayım da emekli oldu.”