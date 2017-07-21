1,5 yılda 206 kilo verdi, görenler inanamadı!

Amerika'da yaşayan obeziteden muzdarip 32 yaşındaki Nikki Wester isimli genç bir kadın, 1,5 yıl içinde 294 kilodan 88 kiloya düşerek inanılmazı başardı. Tüm dünyanın konuştuğu Wester'ı görenler tanıyamıyor!

Dünya genelinde gittikçe büyük bir sorun haline gelen obezite, birçok insanın hayatını karartıyor. Amerika’nın Tennessee eyaletinde hayatını sürdüren Nikki Wester da bu kişilerden biriydi ancak 32 yaşında 294 kiloya yükselen genç kadın inanılmazı başardı.

BELGESELE KONU OLDU

Nikki Wester, 32 yaşında Amerikalı genç bir kadın. 2015 yılında dünyaca ünlü TLC kanalında hayatına dair bir belgesel çekildi. Henüz daha hayatının baharında olmasına rağmen obeziteye yakalanan Wester, 294 kiloya yükseldi ve ayağa kalkıp yürüyememeye hatta duş bile alamamaya başladı.

Belgesel sonrası büyük bir mücadeleye başlayan ve aldığı kilolara adeta savaş açan 32 yaşındaki genç kadın, tam 1,5 yıl içinde müthiş bir başarıya imza attı.

ADETA BİR MUCİZEYE İMZA ATTI

Çekilen belgeselde yemek yemeye bağımlı olduğunu ancak bu yüzden çok acı çektiğini ve bunun kendisini öldürecek bir boyuta geldiğini itiraf eden Wester, sadece 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 206 kilo vermeyi başararak adeta bir mucizeye imza attı.

İlk olarak başarılı bir gastrik bypass ameliyatı geçiren Wester, operasyonun ardından 1 yıl içinde tam 93 kilo verdi. Başarılı geçen ameliyat sonrası bir eğitmen eşliğinde spora başlayan Wester, daha sonra bir de deri ameliyatı oldu. Bu ameliyat sonrası 25 kilo daha veren ve adeta yeniden doğan genç kadın, ilerleyen aylarda da temposunu hiç bozmadı ve 206 kilo vermeyi başardı.

TÜM DÜNYAYA İLHAM OLMAK İSTİYOR

Yıllar sonra ilk kez kendisine bir pantolon alan Nikki, bir de erkek arkadaş edindi. Şimdilerde 88 kilo civarından olan genç kadın, fotoğraflarını Facebook’tan paylaşıyor ve milyonlarca insana ilham olmak istiyor.