16 Nisan Pazar hava durumu tahminleri… Referandum günü Türkiye’de hava nasıl olacak?

Referanduma sadece 2 gün kaldı. Peki o gün yurt genelinde havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminleri şöyle:
İstanbul’a 16 Nisan Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların giderek arttığı kentte, hissedilen en yüksek sıcaklığın 21° C olması bekleniyor.
Ankara’da referanduma doğru sıcaklık artıyor. Hafif sağanak yağışın da görüleceği başkentte, en yüksek sıcaklık 20° C olacak.
İzmir referandumu çok bulutlu bir havada geçirecek. Sıcaklığın 22° C olarak tahmin edildiği İzmir’de nem oranı %83’lere kadar çıkacak.
MGM’nün tahminlerine göre Bursa’da referandum gününde çok bulutlu bir hava hakim olacak. O gün sıcaklığın giderek artması ve 24° C’ye kadar çıkması bekleniyor.
Edirne’de de sıcaklık giderek artıyor ve 16 Nisan Pazar günü havalar parçalı bulutlu ve 26° C sıcaklığın ölçüleceği tahmin ediliyor.
Muğla çok bulutlu bir havada oy kullanacak. Kentte hissedilen en yüksek sıcaklığın ise 20° C olacağı tahmin ediliyor.
Antalya’da referandum günü beklenen en yüksek sıcaklık 21° C. Pazar günü kentte hafif sağanak yağış da bekleniyor.
Gaziantep’te sıcaklıklar artıyor ve 16 Nisan Pazar günü beklenen hava sıcaklığı 20° C. Kentte çok bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.
16 Nisan Pazar günü Malatya’da çok bulutlu bir gün bekleniyor. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık ise 19° C.
Trabzon referandumu parçalı bulutlu bir havada geçirecek. Kent genelinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise 16° C olması bekleniyor.