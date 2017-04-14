16 Nisan Pazar hava durumu tahminleri… Referandum günü Türkiye’de hava nasıl olacak?

Türkiye referanduma kilitlendi. 16 Nisan Pazar günü vatandaşlar hangi hava koşullarında oy kullanmaya gidecek? İşte referandum günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminleri...

Referanduma sadece 2 gün kaldı. Peki o gün yurt genelinde havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminleri şöyle:

İstanbul’a 16 Nisan Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların giderek arttığı kentte, hissedilen en yüksek sıcaklığın 21° C olması bekleniyor.

Ankara’da referanduma doğru sıcaklık artıyor. Hafif sağanak yağışın da görüleceği başkentte, en yüksek sıcaklık 20° C olacak.

İzmir referandumu çok bulutlu bir havada geçirecek. Sıcaklığın 22° C olarak tahmin edildiği İzmir’de nem oranı %83’lere kadar çıkacak.

MGM’nün tahminlerine göre Bursa’da referandum gününde çok bulutlu bir hava hakim olacak. O gün sıcaklığın giderek artması ve 24° C’ye kadar çıkması bekleniyor.

Edirne’de de sıcaklık giderek artıyor ve 16 Nisan Pazar günü havalar parçalı bulutlu ve 26° C sıcaklığın ölçüleceği tahmin ediliyor.

Muğla çok bulutlu bir havada oy kullanacak. Kentte hissedilen en yüksek sıcaklığın ise 20° C olacağı tahmin ediliyor.

Antalya’da referandum günü beklenen en yüksek sıcaklık 21° C. Pazar günü kentte hafif sağanak yağış da bekleniyor.

Gaziantep’te sıcaklıklar artıyor ve 16 Nisan Pazar günü beklenen hava sıcaklığı 20° C. Kentte çok bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.

16 Nisan Pazar günü Malatya’da çok bulutlu bir gün bekleniyor. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık ise 19° C.

Trabzon referandumu parçalı bulutlu bir havada geçirecek. Kent genelinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise 16° C olması bekleniyor.