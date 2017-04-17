16 Nisan referandumunun kaybedeni AKP mi MHP mi?

Ankara kulislerinde şimdiden partili Başkanlığa hazırlanan Erdoğan'ın bu referandumda yaşanan kayıpların hesabını mutlaka soracağı konuşuluyor. Yüzde 51.4 oy oranı ile Başkanlık hazırlığına girişen Erdoğan'ın oy kaybettiği seçimlerin ardından partisinde büyük değişikliklere gittiği biliyor. Bütün referandum mitinglerinde 'Sandıkları patlatacağız' diyerek büyük oranda fark beklediğini vurgulayan Erdoğan'ın partisinde nasıl bir değişikliğe gideceği merak konusu... Referandumun ardından başarı açıklaması yapan MHP lideri Bahçeli'nin tavrı ise Erdoğan'ın tavrı kadar merak ediliyor.

Seçim sonuçları bir önceki seçimde seçmenin yüzde 50’i kaybeden MHP’de çok daha büyük bir erimeye işaret ediyor. 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49.5 oy olan AKP ile yüzde 11.9 oy oranı ile yaptığı ittifakta Erdoğan ve Bahçeli’nin beklentisinin yüzde 60’lara varan evet oyu olduğu biliniyor. Bilinmeyen tek şey oy ise erimesinin AKP’den mi, MHP’den mi? olduğu.

MHP 2002 seçimlerinde yüzde 8’lik oyunu 2007’de yüzde 14’de çıkarmış ancak 2011 genel seçimlerinde yeniden yüzde 13’i indirmişti. 7 Haziran seçimlerinde ilk yüzde 16’yı gören MHP 1 Kasım seçimlerinde çakılma yaşayarak yüzde 11.8’a inmişti.

ÖNCEKİ SEÇİMLERİN VERİLERİ İKİ PARTİDE DE ERİMEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNİ

1 Kasım 2015 genel seçiminde, 7 Haziran 2015 seçimlerine göre AKP büyük bir yükseliş yaşadı, CHP düşmedi ancak sadece 2 vekil kazanabildi. HDP vekil sayısının üçte birini, MHP ise yarısını kaybetti.

1 KASIM 2015 SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ SAYILARI



AKP 7 Haziran seçimlerinde 258 olan milletvekili sayısını 317‘ye çıkardı.

CHP 132 olan milletvekili sayısına 2 vekil daha ekleyerek 134‘e çıkardı.

HDP 80 olan milletvekili sayısını büyük oranda kaybedek 59 milletvekili sayısına düşürdü.

MHP ise en büyük yıkımı yaşayan parti oldu. 7 Haziran’da 80 olan milletvekili sayısının yarısını kaybeden MHP 40 milletvekiline düştü.



1 KASIM SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI İSE ŞÖYLE

1 KASIM AKP 49.5 7 HAZİRAN 40.9

1 KASIM CHP 25.3 7 HAZİRAN 25.0

1 KASIM MHP 11.9 7 HAZİRAN 16.3

1 KASIM HDP 10.8 7 HAZİRAN 13.1

1 KASIM SP 0.7 7 HAZİRAN 2.1

7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE VE ÖNCEKİ 3 GENEL SEÇİMDE DURUM NASILDI

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi

Toplam Sandık Sayısı : 166.657

Açılan Sandık Sayısı : 166.657

Toplam Seçmen Sayısı : 55.701.719

Kullanılan Oy Sayısı : 41.284.822

Katılım Oranı : % 73,72

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplan seçmen sayısı 52 milyon 701 bin 719 kişi olarak belirlenmiş toplam 41 milyon 284 bin 822 kişi sandık başına gitmişti. Katılım oranı ise %73,72'de kalmıştı. Sandıktan:

Recep Tayyip Erdoğan: %51,79

Ekmeleddin İhsanoğlu: %38,44

Selahattin Demirtaş : %9,76

Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.