165 cm’den uzun kadınlarda kalp krizi tehlikesi fazla

İsveç’teki Göteborg Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada boyu 165 santimetreden uzun olan kadınların kalp krizi riskinin, boyu 157 santimetre ve altında olanlara oranla 3 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, boyu uzun olanların kalp odacıkları daha geniş oluyor. Bu durum kalpte ritm bozuklukları ve diğer hastalıklara yol açabiliyor. 76 kilonun üzerinde olmak da yine kalp sorunlarına neden olabiliyor.